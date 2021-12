Der Wohler Gemeinderat prüft, ob das Zivilstandsamt neu in der Liegenschaft Bünzstrasse 3 neben dem Strohmuseum untergebracht werden kann. Diese gehört den Ortsbürgern. An ihrer Versammlung bewilligen diese den Projektierungskredit. Gleichzeitig möchten sie auch, dass der Gemeinderat weitere Möglichkeiten an potenziellen Mietern abklärt.