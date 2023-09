Wohlen Zeugen gesucht: Einbruch in Swisscom-Shop – mehrere Tausend Franken Sachschaden In der Nacht auf Mittwoch haben Unbekannte den Swisscom-Shop in Wohlen ausgeraubt. Gestohlen wurden hauptsächlich Mobiltelefone. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Nacht auf den 20. September wurde in den Swisscom-Shop in Wohlen eingebrochen. Bild: Pascal Bruhin

In der Nacht auf Mittwoch muss es an der Wohler Bahnhofstrasse mindestens einmal ganz laut gekracht haben. Was passiert ist, wurde in den frühen Morgenstunden ersichtlich. Die eine Seite der gläsernen Eingangstür des Swisscom-Shops an der Bahnhofstrasse 6 ist eingeschlagen, die Tür aus den Fugen geraten.

Gegen 3.30 Uhr in der Nacht sei bei der Kantonalen Notrufzentrale der Einbruch gemeldet worden, wie die Kantonspolizei Aargau auf Anfrage mitteilt. Die ausgerückten Patrouillen hätten nicht nur die beschädigte Eingangstür, sondern auch Beschädigungen im Innenraum vorgefunden.

Die rechte Hälfte der gläsernen Eingangstür wurde eingestossen. Bild: Pascal Bruhin

Sachschaden beträgt mehrere Tausend Franken

Die Beamten stellten fest, dass mehrere Gegenstände, mehrheitlich Mobiltelefone, entwendet worden sind. Der genaue Umfang des Deliktsguts sei noch unbekannt. Der Sachschaden beträgt aber mehrere Tausend Franken.

Aktuell würden Spuren und Beweise gesichert und ausgewertet. Dabei wird auch auf die Mithilfe aus der Bevölkerung gehofft. Wer verdächtige Feststellungen gemacht hat, kann sich bei der Kantonspolizei Aargau unter 062 835 81 81 melden.

Swisscom teilt auf Anfrage mit, dass der Shop in Wohlen trotz Einbruch geöffnet sei. Als die AZ aber am Mittag nochmals vor Ort war, sah es noch nicht danach aus.

