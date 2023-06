Wohlen Wohler Doppelmord im Fokus einer True-Crime-Serie auf Oneplus: «Es war das Bild einer Exekution, das sich uns präsentierte» Der Mord am Wohler Ehepaar Breitschmid ist Thema der 1. Folge der neuen Staffel der True-Crime-Serie «Auf der Spur» auf Oneplus, die am 14. Juni ausgestrahlt wird. Die Ermittler lassen den Fall Revue passieren und bringen Licht in den grausamen Mordfall.

Der Doppelmord erschütterte das Dorf in seinen Grundfesten. Am Dienstag, 12. Februar 1991, verbreitete sich die schreckliche Meldung in Windeseile im Dorf: Das bestens bekannte und beliebte Ehepaar Ursula, 57, und Peter, 61, Breitschmid war am Abend zuvor in seiner Villa am Rebberg brutal ermordet worden.

Der forensische Psychiater Josef Sachs erzählt von seiner Arbeit. Screenshot

Wohlen, das sich mitten im Fasnachtsfieber befand, verstummte auf einen Schlag. Bestürzung und Trauer wichen der Fröhlichkeit. Was im engeren Umfeld der Familie schon in den ersten Stunden nach Bekanntwerden der schrecklichen Tat befürchtet wurde, bestätigte sich bereits wenige Tage später. Unmittelbar nach der Beerdigung seiner Eltern wurde der damals 27-jährige Adoptivsohn Romano Breitschmid festgenommen.

Das Mordkomplott scheiterte beim ersten Anlauf

Die True-Crime-Serie «Auf der Spur» auf der Streaming-Plattform Oneplus rollt in vier Folgen ein Verbrechen aus den vergangenen Jahrzehnten auf. Im Mittelpunkt der Auftaktfolge vom 14. Juni steht der Elternmord von Wohlen. Urs Winzenried, der damalige Leiter der Aargauer Kriminalpolizei, gibt Einblick in seine Ermittlungen. Er erinnert sich an den Schauplatz des Mordes: «Es war das Bild einer Exekution, das wir antrafen.»

Urs Winzenried leitete damals die Aargauer Kriminalpolizei. Screenshot

Auch der forensische Gutachter Josef Sachs erzählt von seiner Arbeit und den Gesprächen, die er mit Romano Breitschmid führte. Das Mordkomplott hätte schon an Weihnachten 1990 ausgeführt werden sollen. Laut diesem Plan, den Romano Breitschmid gemeinsam mit seinem Lebenspartner Giorgio Sbardella ausheckte, hätten nicht nur seine Adoptiveltern, sondern auch seine Grossmutter und der leibliche Sohn des Ehepaares sterben sollen.

Das Vorhaben scheiterte, weil Familie Breitschmid nicht zu Hause feierte. Knapp zwei Monate später schlug der von Giorgio Sbardella angeheuerte Killer dennoch zu. Es war dessen Bruder Riccardo Sbardella, damals 57 Jahre alt. Er wurde 1995 vom Bezirksgericht zu einer lebenslänglichen Zuchthausstrafe verurteilt.

Ein Ausschnitt aus der Folge über den Wohler Doppelmord. CH Media

Die von ihm angestrengte Berufungsverhandlung vor dem Aargauer Obergericht erlebte er jedoch nicht mehr. Er nahm sich am 2. Juli 1995 in der Strafanstalt Thorberg das Leben. Auch die beiden anderen Tatbeteiligten leben nicht mehr. Romano Breitschmid wurde vom Bezirksgericht Bremgarten wegen Mord und Mordversuchs zu 14 Jahren Zuchthaus verurteilt.

Auch er hatte gegen das Urteil Berufung eingelegt, erlebte die Verhandlung aber ebenfalls nicht. Er starb am 9. Januar 1996 an den Folgen seiner HIV-Infektion. Giorgio Sbardella war wegen Anstiftung zum Mord in erster und zweiter Instanz zu 12 Jahren Zuchthaus verurteilt worden. Er wurde 1999 aus der Haft entlassen und starb 2008 in England. (az)