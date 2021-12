Wohlen Wohlen führt flächendeckend Tempo 30 im ganzen Ortsteil Anglikon ein Die Sicherheit für Fussgänger und Radfahrer sowie die Wohnqualität sollen in Anglikon verbessert werden. Deshalb plant der Gemeinderat auf sämtlichen Quartierstrassen nördlich und südlich der Kantonsstrasse das Tempolimit auf 30 km/h zu senken.

Im westlichen Teil der Raimattstrasse wird noch öfters zu zügig gefahren. Marc Ribolla

In mehreren Wohnquartieren im Wohler Zentrum sind Tempo-30-Zonen seit längerer Zeit in Betrieb. Nun macht der Gemeinderat einen weiteren Schritt. Dieses Mal betrifft es den Ortsteil Anglikon, der mit Ausnahme der Dottikerstrasse in eine Tempo-30-Zone umgewandelt wird.

Seit Montag liegt die entsprechende Verfügung auf der Gemeindeverwaltung öffentlich auf. Die Einsprachefrist für begründete Einwendungen läuft noch bis 17. Januar 2022.

Das Projekt ist aufgeteilt in einen Teil Nord und einen Teil Süd, als Grenze fungiert die Kantonsstrasse. Im südlichen Bereich umfasst die neue

30-km/h-Zone die Unterdorfstrasse, den Holzbachweg, den Uferweg, den Erlenweg sowie die Mittelfeld- und Sandackerstrasse.

Im Nord-Teil müssen die Verkehrsteilnehmenden ihr Tempo auf der Hägglingerstrasse, dem Moosackerweg, der Bursthalde, Im Winkel, der Wyhalde, der Brügistrasse, der Reservoirstrasse, der Knobelstrasse, der Anglikerbergstrasse, dem Brändliackerweg sowie der Kesselacker- und der Raimattstrasse reduzieren.

Für die Einführung der Tempo-30-Zone Anglikon hat die Gemeinde ein Gutachten ausarbeiten lassen. Im Gebiet befinden sich nur Sammelstrassen und Erschliessungsstrassen, zudem verkehrt eine Ortsbuslinie.

Tempo liegt schon fast überall im grünen Bereich

2016 und teilweise dieses Jahr mass die Regionalpolizei an verschiedenen Stellen die Verkehrsmenge und Geschwindigkeit. An den meisten Stellen entsprach das gemessene Tempo bereits der Zielvorstellung. Diese sieht vor, dass 85 Prozent der Verkehrsteilnehmenden maximal mit 38 km/h unterwegs sind.

Einzig in den westlichen Abschnitten der Knobel- und der Raimattstrasse lag sie höher. «Eine mögliche Erklärung ist die Überschaubarkeit dieses Abschnitts (Keine Einmündungen)», heisst es im Gutachten dazu.

Sicherheitsdefizite werden in Anglikon dennoch einige erkannt. Im nördlichen Teil sind dies Kinder und Jugendliche auf dem Schulweg, die steile Topografie oder unübersichtliche Einmündungen und Verzweigungen, die das aktuelle Tempo 50 km/h gefährlich machen.

Die Topografie der Angliker Strassen (hier der Knoten Hägglingerstrasse/Knobelstrasse) ist eher steil und teilweise unübersichtlich. Marc Ribolla

Mit der Verkehrsberuhigung soll die Sicherheit für den Fuss- und Radverkehr verbessert werden und gleichzeitig die Wohnqualität durch die Reduktion der Lärm- und Luftimmissionen erhöht werden.

Praktisch keine Auswirkungen auf den Ortsbus

Die zeitlichen Auswirkungen auf den Fahrplan des Ortsbusses oder die Anwohnenden liegen gemäss Gutachten mit der Temporeduktion im Bereich von wenigen Sekunden. «Diese negative Auswirkung dürfte verkraftbar sein», heisst es. Zusammenfassend betont der Bericht: «Mit der Einführung einer Tempo-30-Zone kann mit vergleichsweise geringem Aufwand eine Verbesserung der Verkehrssituation erzielt werden. Das Unfallrisiko und die Unfallschwere nehmen ab.»

Zur Umsetzung der Tempo-30-Zone braucht keine umfassenden baulichen Massnahmen. Vorgesehen sind unter anderen Signaltafeln an den Zoneneingängen und Fahrbahnmarkierungen. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf rund 34'000 Franken.