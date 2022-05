Wohlen Wo schmilzt die Glace am schnellsten? Wohlen sucht mit dem Projekt «3-2-1-heiss!» Ideen für ein kühleres Dorf Wo gehen die Menschen im Sommer hin, um sich abzukühlen? Die Bevölkerung geht der Hitze auf die Spur. Wohlen ist eine von fünf Gemeinden, die beim kantonalen Projekt «3-2-1-heiss!» mitmachen. Ein Klimaspaziergang und eine Mitmachaktion sollen dazu führen, dass das Dorf weniger von Hitzeinseln geplagt wird.

Faton und Saranda Gashi geniessen den Schatten an der Bünz zusammen mit ihrer Tochter Lorina. Andrea Weibel

Im Sommer wird es immer heisser. Wo ist es da schöner als an der Bünz unter einem Baum, die Füsse im kühlen Wasser? Oder doch lieber in einer Gartenbeiz unter dem Sonnenschirm? In der Badi? Am Vitaparcours? Genau das will die Gemeinde Wohlen herausfinden. Denn der Klimawandel ist auch hier spürbar. Und zwar nicht nur bei den Temperaturen, sondern auch durch erhöhte Sommertrockenheit und deutlich mehr Extremereignisse wie Hochwasser und Stürme.

Darum hat der Kanton Aargau nun das Projekt «3-2-1-heiss!» ins Leben gerufen. In fünf Gemeinden, darunter auch Wohlen, werden verschiedene Aktivitäten durchgeführt. Es geht darum, zusammen mit der Bevölkerung herauszufinden, wo sogenannte Hitzeinseln besonders unangenehm sind, und was sie von angenehm kühlen Orten im Siedlungsgebiet unterscheidet. So wird auch klar, was es braucht, um dieses Problem mindestens abzuschwächen.

Das Projekt «3-2-1-heiss!» Eine besondere neue Herausforderung des Klimawandels stellt sich bei der Siedlungsentwicklung. Der Kanton Aargau zeigt auf einer Klimakarte für die Gemeinden, wo sich die Hotspots im Siedlungsgebiet befinden. Auch wird gezeigt, welche Grün- und Freiräume wichtig sind für die Kaltluftproduktion und wo Kaltluftleitbahnen verlaufen, die es beim Bau neuer Gebäude freizuhalten gilt. Das Phänomen der Hitzeinseln in dicht bebauten Gebieten tritt aufgrund des Klimawandels immer häufiger, länger und intensiver auf. Diese sind für die Bevölkerung nicht nur unangenehm, sondern auch eine gesundheitliche Belastung. Fünf Gemeinden gehen im Projekt «3-2-1-heiss!» gemeinsam mit der Bevölkerung und Schulklassen der Hitze auf die Spur. Das Projekt wurde vom Kanton Aargau lanciert und umfasst verschiedene Aktivitäten. Mehr Infos auf der Website. (az)

In Wohlen beginnt das Projekt am 8. Juni mit einem Klimaspaziergang durch die Quartiere. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde zeigt das Naturama auf, wo die Hitze gnadenlos brennt und wo an heissen Tagen Kühlung zu finden ist. Auch stellt sich die Frage: «Wie verändert der Temperaturanstieg unsere Umgebung und wie kann darauf reagiert werden?»

Unterwegs werden die Oberflächentemperaturen gemessen, die neuen Klimakarten und Klimaprognosen für Wohlen erklärt. Der Anlass gibt praktische Einblicke in verschiedene Möglichkeiten zur Anpassung an den Klimawandel.

Alle sollen messen: Für ein kühleres Wohlen

Die zweite Aktion findet vom 13. bis 31. August statt. In einer Medienmitteilung dazu heisst es: «Mit einem Temperatursensor ausgerüstet messen Interessierte bei schönem Wetter die Temperaturen und notieren sich dabei auch, wo sie starke Hitze empfinden oder an welchen Orten sie Abkühlung erfahren.»

Die gesammelten Werte können nach der Messperiode auf einer Website öffentlich eingesehen werden. Gemeinsam mit allen Teilnehmenden diskutieren die zuständigen Personen der Gemeinde im Anschluss an die Messaktion Resultate und Erfahrungen. Wichtig ist das, weil: «Daraus werden Ideen für die Schaffung von angenehm kühlen öffentlichen Aufenthaltsorten entwickelt», schreibt die Gemeinde.

In der Mitteilung wird betont: «Der Gemeinderat Wohlen misst dem Thema Klimaentwicklung und der hitzeangepassten Siedlungsentwicklung grossen Stellenwert bei.» Mit dem Projekt «3-2-1 heiss!» werde wichtige Sensibilisierungsarbeit geleistet. Und: Die angenehmsten Orte in jeder teilnehmenden Gemeinde werden am Ende ausgezeichnet und mit einem Glace-Plausch am 9. September gefeiert.