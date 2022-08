WOHLEN Wo die Herbstmode direkt aus Italien kommt: Boutique Tresor eröffnet neues Geschäft an der Zentralstrasse Das Damenkleidergeschäft öffnet am Mittwoch, 24. August, in Wohlen seine Türen. Es ist bereits die achte Filiale der Modegruppe Onetex Fast Fashion GmbH. Die Geschäftsführer Nicola de Angelis und Mario Gisin erzählen, wieso sie sich für den Standort Wohlen entschieden haben.

Die Boutique Tresor hat lange Zeit nach einem Ladenlokal in Wohlen gesucht. Maiza Contento und Corinne Huber (von links) werden die Kundschaft ab Mittwoch, 24. August an der Zentralstrasse empfangen. Bild: Laura Koller

Die Wollpullover in den neuen Herbstfarben Petrol und Magenta hängen bereits auf Bügeln, die Hosen müssen aber noch gefaltet und Accessoires eingeräumt werden. So sieht es am Anfang der Woche in der neuen Filiale von Boutique Tresor an der Zentralstrasse in Wohlen aus. Für die Eröffnung am Mittwoch, 24. August, geben die Geschäftsführer Nicola de Angelis und Mario Gisin mit ihrem Team vollen Einsatz. Gisin freut sich auf den neuen Ableger im Freiamt:

«Wir wollten schon immer was in Wohlen machen. Wir haben lange gesucht, aber nie ein Ladenlokal gefunden, dass in unser Schema gepasst hat.»

Nun haben sie einen Treffer gelandet und eröffnen die Boutique nach einem kurzen, zweiwöchigen Umbau. De Angelis erzählt: «Wir haben mit lokalen Handwerkern zusammengearbeitet, das ist uns wichtig.» So wollen sie in der Region Wurzeln schlagen und eine Bindung herstellen.

Hauslabel liefert Mode direkt aus Italien

Drei Angestellte werden das Geschäft in Wohlen führen, sie waren zuvor in der Filiale in Bonstetten tätig. «Dort mussten wir weg, weil der Vermieter andere Pläne hatte», berichtet de Angelis. Umso mehr freut es ihn, mit Wohlen einen neuen, zusätzlichen Standort zu haben. Bisher ist die Boutique Tresor mit sieben Läden im Aargau, Basel-Land und der Innerschweiz vertreten. «Wir wissen, was die Frauen in diesen Regionen tragen», schmunzelt De Angelis.

Hinter den Boutiquen steckt die Onetex Fast Fashion GmbH, Nicola de Angelis und Mario Gisin führen das Unternehmen seit 13 Jahren. Sie kennen den Grosshandel schon seit langer Zeit und haben früher auch eigene Kleiderkollektionen entworfen.

Für die Unternehmer Nicola de Angelis und Mario Gisin ist die Boutique in Wohlen die dritte Filiale im Aargau. Bild: Laura Koller

In der Boutique Tresor werden monatlich neue Kollektionen angeboten. Nicola De Angelis zeigt auf eine Wand mit Herbstpullis: «Petrol und Magenta werden diesen Winter gut laufen.» Ihr Hauslabel Ipsy liefert die Kleidung innert weniger Wochen direkt aus Italien, wo die Stücke in der Nähe von Florenz hergestellt werden. Auch Accessoires und italienische Lederartikel finden im Sortiment Platz.

Zwei Boutiquen im Freiamt vertragen sich gut

De Angelis beschreibt das Angebot seiner Boutique: «Wir bieten lässige Mode für Frauen zwischen 25 und 65 Jahren an. Man kann komplette Outfits finden, aber auch Überraschungen und spezielle Stücke.» Um dies abzudecken, haben sie diverse Labels wie Vero Moda und Tom Tailor im Angebot. Am Freitag und Samstag nach der Eröffnung lockt ausserdem eine spezielle Glücksrad-Rabattaktion.

Die Filiale in Wohlen ist nebst denjenigen Muri und Frick bereits die Dritte im Aargau. Für Mario Gisin sind gleich zwei Boutiquen im Freiamt kein Problem: «Das verträgt sich gut.»