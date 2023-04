Wohlen WG-Zimmer für Berufslernende: Die Integra Freiamt lanciert ein neues Angebot Die Stiftung für Behinderte im Freiamt kann dieses Jahr sechs neue Lernende begrüssen. Sie absolvieren ihre Ausbildung im Bereich Gastronomie, Mechanik, Hauswirtschaft, Logistik, Garten und Montage. Neu steht den jungen Erwachsenen auf Wunsch ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft zur Verfügung.

Sie absolvieren derzeit die Ausbildung bei der Integra Freiamt: Lara (Hauswirtschaft), Jannis (Gastro), Alina (Hauswirtschaft) und Lukas (Logistik). Integra-Leiter Jonas Meier (hinten) ist dafür besorgt, dass sie ein Zimmer in einer WG erhalten, sollten sie dies wünschen. Bild: Nathalie Wolgensinger

Bisher pendelten die jungen Erwachsenen, die in der Integra Freiamt ihre Ausbildung absolvieren, zwischen ihrem Elternhaus und dem Lehrbetrieb in Wohlen hin und her. Ab August haben sie nun die Möglichkeit, in einer Wohngemeinschaft ein Zimmer zu beziehen. Jonas Meier, Geschäftsführer der Integra Freiamt, zählt gleich mehrere Gründe auf, die für einen Platz in der WG sprechen.

So gibt es Jugendliche, die in einem betreuten Wohnen besser aufgehoben sind, als daheim. Aber auch geografische Gründe sprechen dafür, dass die jungen Frauen und Männer im Freiamt arbeiten und leben. Meier sagt: «Wer bei uns die Ausbildung antritt, ist in der Regel um die 20 Jahre alt. In einem Alter also, in dem man sich vom Elternhaus langsam abnabelt.»

Ein Zimmer in der WG bietet Gewähr dafür, dass dieser Abnabelungsprozess behutsam begleitet wird. Denn morgens und abends sind Betreuungspersonen anwesend, die dafür sorgen, dass der Alltag in geregelten Bahnen verläuft. Meier erzählt: «Die Betreuungspersonen helfen bei alltäglichen Dingen, wie beispielsweise dem Einkaufen und Kochen.»

Die Jugendlichen können mit den Betreuenden aber auch ihre Sorgen besprechen und sich Rat bei Alltäglichem holen, wie etwa beim Waschen von Kleidern. Jonas Meier betont: «Mit diesem Angebot bieten wir den Lernenden ein Umfeld, das ihren Bedürfnissen gerecht wird.»

Gesucht sind noch zwei grosse Wohnungen in Wohlen

Geplant ist, dass die beiden nach Geschlechtern getrennten Wohngemeinschaften im August, also zu Lehrbeginn, in Betrieb gehen. Dazu sucht die Integra Freiamt noch zwei grosse Wohnungen möglichst zentral gelegen in Wohlen, die Platz bieten für sechs bis acht Jugendliche.

Im Sommer dieses Jahres treten sechs Lernende ihre Stelle bei der Integra Freiamt an. Bild: Mathias Förster

Das Ausbildungsangebot für junge Erwachsene mit besonderen Bedürfnissen ist breit gefächert. Es reicht von der praktischen Ausbildung über das Berufsattest bis zum Fähigkeitszeugnis. Derzeit bietet man in Wohlen 40 geschützte und 13 normale Lehrstellen an. Auf grosses Interesse stossen bei den geschützten Ausbildungsplätzen die Bereiche Logistik und Gastronomie. Weniger nachgefragt sind derzeit handwerkliche Berufe, wie beispielsweise Gärtner oder Mechapraktiker.

Ab August dieses Jahres werden sechs neue Auszubildende ihre Lehrstelle bei der Integra antreten. Meier sagt: «Mit diesem Angebot setzen wir die Jugend ins Zentrum. Wir vergessen aber auch alle anderen nicht. Wir bieten unseren Mitarbeitenden ein vielfältiges Weiterbildungsangebot an.»