Wohlen Weshalb sich der Wohler Gemeinderat nicht zum Abbruch der Steingasse-Häuser äussert Der Wohler Gemeinderat beantwortet die Anfrage von SVP-Einwohnerrat Manfred Breitschmid zu den beiden Liegenschaften an der Steingasse. Diese sollen abgerissen werden.

Darum gehts: Die Liegenschaften an der Steingasse 25 und 27 sollen Parkplätzen weichen. Mathias Förster

In den vergangenen Monaten wuchs in Wohlen der Widerstand gegen den Abbruch der Liegenschaften an der Steingasse 25 und 27. SVP Einwohnerrat Manfred Breitschmid hat kürzlich mit weiteren Mitstreitern eine Initiative zur Erhaltung der Liegenschaften gestartet, die im Eigentum der IBW sind.

Ende Dezember 2022 gelangte er mit sieben Fragen an den Gemeinderat. Unter anderem wollte er von ihm wissen, welche Haltung er in dieser Sache einnimmt. Der Gemeinderat weist in seiner Stellungnahme darauf hin, dass er als Bewilligungsbehörde eine neutrale Haltung einnehme. Weder der Gemeinderat noch die Mitarbeitenden der Verwaltung hätten sich zum Projekt geäussert.

Weil ein Baugesuch für die Liegenschaft an dieser Lage kein Fachgutachten oder die Einschätzung der Denkmalpflege erfordere, sei dies auch nicht eingefordert worden, hält der Gemeinderat weiter fest. Breitschmid wollte ausserdem wissen, weshalb der Gemeinderat in seiner Eigentümerstrategie nicht festlegte, welche Erwartungen er an den Erhalt von Kulturgütern stelle. Der Gemeinderat lege einzig die Leitplanken für die mittel- und längerfristige Entwicklung fest, antwortet dieser. Er habe deshalb auch, im Sinne einer zeitgemässen Public Corporate Governance, keinen Einsitz im Verwaltungsrat genommen.

Welche Massnahmen notwendig wären, um die IBW AG in ein Gemeindewerk zurückzuführen, wollte Breitschmid wissen. Dazu müsste die Rechtsform geändert werden, so der Gemeinderat. Möglich wäre dies, in dem eine Motion, ein Postulat oder ein Initiativbegehren eingereicht werde. Darin müsste der Gemeinderat beauftragt werden, die Rechtsformänderung zu prüfen oder vorzubereiten.

Schliesslich beantwortet der Gemeinderat auch die Frage zur knapp 10’000 Quadratmeter grossen Parzelle an der Industriestrasse. Diese sei im Besitz der ibw und werde als Innen- und Aussenlager benutzt. Dem Gemeinderat seien keine längerfristige Pläne mit dem Land bekannt.