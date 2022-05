Wohlen Wenn die Kinder nicht mehr vom Handy loskommen: Suchtberatung stellt eine Zunahme fest Ein anspruchsvolles Jahr 2021 hatte die Wohler Suchtberatung ags zu bewältigen. Im Mittelpunkt standen gemäss Jahresbericht Menschen mit komplexen Suchtproblemen und zunehmend auch Jugendliche, die ihren Medienkonsum nicht mehr kontrollieren können.

Unkontrollierter Medienkonsum ist zunehmend ein Thema bei Kindern und Jugendlichen. KEYSTONE

Alkohol führte auch im vergangenen Jahr die Rangliste der Beratungsgespräche der Suchtberatung Wohlen an, gefolgt von den Suchtmitteln Cannabis, Kokain und Heroin. Genau die Hälfte der geführten Beratungen betrafen aber das Thema Alkohol. Bereichsleiterin Tanya Mezzera schreibt in ihrem kürzlich publizierten Jahresbericht: «Die Neuanmeldungen und damit die Auslastung blieben anhaltend hoch.» 221 Personen meldeten sich neu für eine Beratung an.

Viele der hilfesuchenden Personen seien zunehmend von komplexen Lebenssituationen betroffen, so die Stellenleiterin weiter. Dies erfordere von ihrem Team eine intensive Begleitung durch die Krisen. Corona war auch im vergangenen Jahr ein Thema. Man habe ein ausgeklügeltes Schutzkonzept erstellt, das es ermöglichte, die Hilfesuchenden in der gleichen Qualität zu begleiten, berichtet die Stellenleiterin.

So beriet das Team im Büro, per E-Mail, Telefon oder Video. Dies habe es ermöglicht, den Austausch mit den wichtigsten Vernetzungspartnern, wie beispielsweise der Jugendanwaltschaft, der Klinik im Hasel oder den Psychiatrischen Diensten aufrechtzuerhalten.

Ein überwältigendes Interesse am Webinar für Eltern

Vermehrt im Fokus standen im vergangenen Jahr Kinder und Jugendliche, die ihren Medienkonsum durch den Wegfall von etablierten Strukturen nicht mehr kontrollieren konnten. Gemeinsam mit der Suchtprävention Aargau führte die Beratungsstelle ein Webinar für Eltern mit gamenden Kindern durch. Der Andrang sei überwältigend gewesen, der Kurs musste mehrmals durchgeführt werden, berichtet Mezzera.