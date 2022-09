Wohlen Welche Vorteile hat es, wenn das Jacob-Isler-Areal im Baurecht abgegeben statt verkauft wird? Das will die FDP wissen In einer Anfrage an den Gemeinderat wollen zwei Wohler FDP-Einwohnerräte wissen, wo die Vor- und Nachteile einer Abgabe im Baurecht liegen. Das Jacob-Isler-Areal, um das es dabei geht, ist derzeit politisch gross im Gespräch.

Das Jacob-Isler-Areal in Wohlen ist ins Zentrum der Politik gerückt. Nach zwei Motionen kommt jetzt eine Anfrage dazu. Marc Ribolla (26. August 2022)

Das Jacob-Isler-Areal mitten in Wohlen ist eine der letzten brachliegenden Baulandreserven, die noch der Gemeinde gehören. 2018 überwies der Einwohnerrat eine Motion der SP, die forderte, dass dieses lediglich im Baurecht an künftige Investoren abgegeben werden soll. In den vergangenen Wochen gingen gleich zwei dringliche Motionen zum Thema ein.

Eine forderte, das 7490 Quadratmeter grosse Stück Land soll an einen einzigen Investoren abgegeben werden, die andere, dass ein Teil des Landes an eine Gruppe von fünf Wohler Firmen abgetreten wird. Da der Einwohnerrat vor knapp zwei Wochen aber fand, das Thema eile nicht, wurden die Motionen noch nicht behandelt.

Unter dem Titel «Jacob-Isler-Areal, Vergabe im Baurecht oder Verkauf» wollen die beiden FDP-Einwohnerräte Samuel Keller und Dieter Stäger nun vom Gemeinderat in einer Anfrage wissen, was die Vor- und Nachteile der beiden Vergabearten sind.

Insbesondere interessieren sie Themen wie der Verkaufspreis, der Baurechtszins, Verhandlungsvorteile gegenüber Interessenten, die Auswirkung auf den Gemeindesteuersatz, die Abwicklungszeit oder eben das Finden von geeigneten Interessenten.

«Sollte der Gemeinderat selber zum Schluss kommen, dass der Verkauf gegenüber einer Vergabe im Baurecht interessanter ist, dann soll er diese Variante auch dem Einwohnerrat vorschlagen», halten sie zum Schluss fest.