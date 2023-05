Wohlen Wegen Reklamationen der Kundschaft: Die Migros prüft, wie sie die neue Ausfahrt aus der Parkgarage regeln soll Die Ausfahrt aus dem Wohler Migros-Parkhaus ist eng. Für einige Benutzende zu eng, es kam deshalb schon zu einigen Blechschäden. Nun prüft die Migros Aare eine Änderung.

Rechts geht es in das Parkhaus rein, links geht es theoretisch auch wieder raus. Nun prüft die Migros, ob diese Ausfahrt wieder in Betrieb genommen werden kann. Bild: Nathalie Wolgensinger

Wer in der Migros Wohlen oder dem Einkaufszentrum Arena einkauft und das Parkhaus benutzt, der kennt das Problem: Die neue Ausfahrt führt über das benachbarte Swiss-Life-Parkhaus und dort ist es eng. Und zwar so eng, dass es mit einem grösseren Auto schwierig werden kann, die Kurve vor der engen Ausfahrt in den Bahnhofweg unbeschadet zu befahren.

Es gab in der Vergangenheit denn auch immer wieder Blechschäden zu beklagen. Dieser Missstand blieb auch den Fasnächtlerinnen und Fasnächtler nicht verborgen: Sie nahmen das Thema in ihren Schnitzelbänken dankbar auf.

Neu befindet sich die Ausfahrt im Swiss-Life-Gebäude. Bild: Nathalie Wolgensinger

Dabei wollte man mit dieser Veränderung doch nur die Wege kürzer und sicherer machen. Die Benutzenden der Tiefgarage erreichten via der neuen Ausfahrt die Zentralstrasse mit der kurzen Strecke über den Bahnhofweg. Diese neue Ausfahrt erwies sich aber für die Benutzenden als Hindernis. Andrea Bauer, Pressesprecherin der Migros Aare, bestätigt: «Wir haben die Rückmeldung von einigen Kundinnen und Kunden erhalten, dass für sie die Ausfahrt aus der Einstellhalle schwierig zu befahren ist.»

Viele hätten sich auch gewundert, dass man die provisorische Verkehrsführung, die während den Bauarbeiten galt, nicht beibehielt. Damals wurde eine provisorische Ausfahrt, gleich neben der Einfahrt zur Einstellhalle, geöffnet. So erreichte man via Wehrlistrasse den Bahnhofweg.

Eine Videoaufzeichnung soll Klarheit schaffen

Diesen Hinweis haben die Verantwortlichen nun aufgenommen und wurden mit dem Ansinnen bei der Gemeinde Wohlen vorstellig. Gerne würde man nämlich die provisorische Ausfahrt wieder in Betrieb nehmen. Diese befindet sich gleich neben der Einfahrt zur Einstellhalle. Die Gemeinde Wohlen will aber zuerst die Verkehrssituation überprüfen lassen, bevor sie entscheidet.

Nathalie Wolgensinger

Dazu werden vom 4. bis 22. Mai Videoaufzeichnungen des Verkehrs gemacht. Die ersten vier Tage blieb alles wie gehabt, seit dem 8. Mai ist nun auch die temporäre Ausfahrt geöffnet. Ein spezialisiertes Büro wird dann die Aufzeichnungen aufwerten. Dies geschieht unter Einhaltung des Datenschutzes.

Die neue Ausfahrt aus der Einstellhalle: Sie ist eng. Bild: Nathalie Wolgensinger

Geprüft wird, wie sich der Mehrverkehr auf den Langsamverkehr in der Wehrlistrasse auswirkt und ob es zu Problemen, insbesondere auch mit dem Langsamverkehr, kommt. Andrea Bauer präzisiert: «Unser Anliegen ist eine Verbesserung der Ausfahrtsituation für alle Nutzerinnen und Nutzer unserer Einstellhalle zu schaffen.»

Ebenso sehr liegt der Migros Aare die Verkehrssicherheit von Fussgängerinnen und Fussgängern am Herzen, fügt sie an. Ziel sei es nun, mit diesen Videoaufzeichnungen eine optimale Verkehrsführung zu erreichen, so Bauer.