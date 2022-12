Wohlen Wegen Lärm: Könnten gute Steuerzahlende vor dem «Argovia Fäscht» flüchten? Das «Argovia Fäscht» und das «Hive Air» sollen ab nächstem Jahr in Wohlen stattfinden. Die Durchführung der beiden Grossanlässe im Wohler Oberdorf werfen einige Fragen auf beim Mitte-Einwohnerrat Harry Lütolf.

Die Nachricht schlug letzte Woche wie eine Bombe ein: Das Festivalgelände der Sound-Arena beim Waldhaus Chüestelihau in Wohlen soll ein Revival erfahren und ab nächstem Jahr Austragungsort für das «Argovia Fäscht» und das «Hive Air» werden. Initiant Stephan Gürber lancierte die Erstauflage der «Sound-Arena» 2001 mit dem Auftritt der Altrocker Status Quo. Nach mehreren Austragungen wurde daraus das «Touch the Air», das letztmals 2015 durchgeführt wurde.

Nun soll das Gelände zwischen dem Waldhaus Chüestelihau und der Waldhütte Fröschenteich während zweier Wochenenden im Juni 2023 zum Mekka der Musikfans werden. Dieses Vorhaben beobachtet Mitte-Einwohnerrat Harry Lütolf kritisch. Er stellt dem Gemeinderat Wohlen elf Fragen.

Wissen die Nachbarn Bescheid?

Lütolf stellt einleitend fest, dass die beiden Grossveranstaltungen jeweils bis morgens um 4 Uhr dauerten. Der Wechsel des Standortes ins Freiamt sei, Presseberichten zur Folge, wegen zahlreicher Lärmklagen geschehen. Er schreibt: «Feste sind schön und wichtig für das Gemüt. Gleichwohl gilt es, auf andere Rücksicht zu nehmen.»

In seiner Anfrage erwähnt er, dass dem Vernehmen nach zwei weitere Open Airs geplant seinen. Insbesondere das «Touch the Air». Er fragt den Gemeinderat deshalb an, ob tatsächlich drei Veranstaltungen geplant seien und falls ja, ob die dazu notwendigen Bewilligungen erteilt wurden oder ob davon auszugehen sei, dass diese noch erteilt würden.

Ausserdem will er wissen, wann die Veranstaltungen stattfinden, wie lange die Bewilligung gilt und ob es Auflagen für die Besucherzahlen gibt. Lütolf fragt, ob der Gemeinderat die unmittelbare Nachbarschaft in den angrenzenden Quartieren und der Gemeinde Waltenschwil über das Vorhaben informiert habe.

Ziehen nun die guten Steuerzahlenden von Wohlen weg?

Bezug nehmend auf die Lärmklagen im Birrfeld fragt er: «Was stimmt den Gemeinderat zuversichtlich, dass in Wohlen mit weniger Lärm und damit einhergehenden mit weniger Lärmklagen zu rechnen ist als in der Gemeinde Lupfig, in der die beiden Open Airs bisher ausgetragen wurden?»

Zudem will er wissen, welche Haltung der Gemeinderat zu den Veranstaltungen hat und welche Wertschöpfung er sich daraus erhofft. Er gehe nicht davon aus, dass die Veranstalter in Wohlen Steuern zahlen und möchte deshalb in Erfahrung bringen, wo diese ihren Wohn- oder Firmensitz haben.

Er weist ausserdem darauf hin, dass in unmittelbarer Nähe zum Festgelände gute Steuerzahlende wohnen, und fragt, ob der Gemeinderat nicht befürchte, dass diese einen Wegzug ins Auge fassen, wenn regelmässig solche Grossveranstaltungen stattfinden.

In diesem Zusammenhang will er auch wissen, welche Vorkehrungen getroffen werden, damit die Lärmgrenzwerte und die Nachtruhe eingehalten werden. Ausserdem fragt er, wie dem Verkehrsaufkommen und dem Littering begegnet werde. Schliesslich beschäftigen ihn die Kosten für die Sicherheit und Abfallbeseitigung. Er stellt die Frage, welche Kosten auf die Gemeinde zukommen und wie diese dem Veranstaltern in Rechnung gestellt werden.