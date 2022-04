Wohlen Wegen illegalem Abfallchaos an Glassammelstellen: Gemeinderat soll Videoüberwachung prüfen An den Wohler Recyclingstellen im Dorf bietet sich oft ein unschönes Bild von falsch entsorgtem Abfall. Nun soll eine Motion von Einwohnerrat Hans-Rudolf Meyer (Dorfteil Anglikon) den Gemeinderat zum Handeln bringen.

Viel illegal entsorgter Abfall an Wohler Sammelstellen – hier an der unteren Farnbühlstrasse. Marc Ribolla

Kaputtes Porzellangeschirr oder ein defektes Fondue-Caquelon, leere Wein- oder Ölbehälter und Tragtaschen mit allerlei möglichem Abfall. Solche Szenen bieten sich an den verschiedenen Wohler Recyclingstellen im Dorf praktisch täglich.

Statt nur Glas oder Blechdosen «entsorgen» Unbekannte alles, was ihnen dort als richtig erscheint. Der Anblick dieses Litterings ist für viele störend. Nun reagiert die Politik. Einwohnerrat Hans-Rudolf Meyer (Dorfteil Anglikon) von der DA/FDP-Fraktion reichte am Dienstag eine Motion ein.

Reinigungsstunden besser bei der Tiefgarage des Bahnhofs einsetzen

Darin beauftragt er den Gemeinderat, dem Einwohnerrat einen Bericht und Antrag zu Massnahmen gegen das Littering bei den öffentlichen Glassammelstellen zu unterbreiten. Meyer erwähnt in der Motion speziell die Sammelstellen an der unteren Farnbühlstrasse und an der Zentralstrasse beim Rex-Kreisel.

Als möglichen Lösungsansatz erklärt der Einwohnerrat:

«Es ist zu prüfen, ob die Sammelstellen per Video überwacht werden und Verbotstafeln, mit Androhung einer Busse bei illegalem Abstellen von Abfall, aufgestellt werden können.»

Das Problem des illegalen Abfalls sei vor allem nach den Wochenenden besonders gross. Das Aufräumen der bewusst deponierten Abfälle führe bei den Unterhaltsdiensten der Gemeinde zu einem erhöhten Reinigungsaufwand. Meyer hat in der Begründung zur Motion auch gleich einen Tipp bereit: «Diese Stunden könnten vom Werkhof sinnvoll anderswo eingesetzt werden, z. B. bei der Reinigung der Parkgarage beim Bahnhof.»