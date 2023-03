Wohlen Wegen Finanzlage und steigender Zinsen: Gemeinderat will Steuerfuss schon nächstes Jahr um 5 auf 118 Prozent erhöhen Der Wohler Gemeinderat legt den aktualisierten Finanzplan für die Jahre 2024 bis 2033 vor. Darin stellt er in Aussicht, dass eine angekündigte Steuerfusserhöhung um zwei Jahre vorgezogen werden müsse.

Im Wohler Gemeindehaus hat der Gemeinderat den Finanzplan 2024–2033 verabschiedet. Bild: Marc Ribolla

Im vergangenen Herbst verzichtete der Gemeinderat Wohlen noch auf eine Steuerfusserhöhung im Budget für das laufende Jahr 2023, statt wie im damals gültigen Finanzplan vorgesehen einen Anstieg von 113% auf 115% zu beantragen. Er wollte die Bevölkerung in einer wirtschaftlich schwierigen Lage nicht zusätzlich finanziell belasten.

Doch nun sieht die Situation anders aus. Im angepassten Wohler Finanzplan 2024–2033 hat die Exekutive die zukünftige Steuerfussentwicklung angepasst. Und dies mit grossen Auswirkungen. «Die Überarbeitung des Finanzplanes zeigt klar und deutlich auf, dass die erneute Steuerfusserhöhung für das Jahr 2026 bereits zwei Jahre vorzuziehen ist», hält der Gemeinderat fest.

In Zahlen bedeutet dies: Er möchte schon 2024 einen Steuerfuss von 118%, was einem Anstieg von 5% auf einen Schlag entspräche. Ab 2026 würde eine weitere Erhöhung auf 120% folgen. «Nur mit dieser Steuerfussanpassung wird es möglich sein, den zusätzlichen Betriebsaufwand mit höherem Personalaufwand und steigenden Zinsen zu finanzieren», stellt der Gemeinderat die Finanzsituation dar.

Ohne Grüngutgebühr sollen es nochmals 2% mehr sein

Auf die Gemeinde Wohlen kommen in den nächsten zehn Jahren Investitionen in der Höhe von 160 Millionen Franken zu, besonders in den Bereichen Bildung und Verkehr. Die Nettoschuld wird deshalb 2026 erstmals die Marke von 100 Millionen überschreiten und den Höchststand im Jahr 2032 bei 142 Millionen erreichen. «Durch das Verschieben und Unterlassen von Investitionen sind zwar kurzfristige Entlastungen erreichbar, diese kommen aber später meist teurer zu stehen», gibt der Gemeinderat zu bedenken.

Ausserdem könnte das Ende der Fahnenstange bei den Steuerfusserhöhungen noch nicht erreicht sein. Im Juni wird die Bevölkerung über das neue Abfallreglement abstimmen, das eine Einführung der umstrittenen Grüngutgebühr vorsieht. Der Gemeinderat warnt: «Sollte die Anpassung des Gebührenmodells an der Urne abgelehnt werden, sind zusätzliche 2 Steuerprozente für die Finanzierung des Zuschusses von rund 775’000 Franken an die Abfallwirtschaft notwendig.»

Bei einer Steuerfussänderung hat das Volk das letzte Wort

Die jetzige Ankündigung der Steuerfusserhöhung hat noch keine direkten Folgen. Denn der Finanzplan ist vom Einwohnerrat bei der nächsten Sitzung im Mai lediglich zur Kenntnis zu nehmen. Für Diskussionen dürfte er im Rat aber gleichwohl sorgen. Ernst gilt es dann erst im Herbst bei der Debatte zum Budget 2024 mit dem angekündigten Steuerfuss 118%.

Tatsache ist aber auch, dass am Ende das Wohler Stimmvolk an der Urne das letzte Wort bezüglich einer allfälligen Steuerfusserhöhung haben wird, falls der Einwohnerrat einer solchen zustimmt. Es muss dazu keine Partei das Referendum ergreifen. In der Gemeindeordnung heisst es unter Paragraf 6, Absatz 4, dass bei einer Änderung des Steuerfusses ein obligatorisches Referendum nötig ist.