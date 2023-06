Wohlen «Was kostet das den Wohler Steuerzahler?»: SVP-Einwohnerrat Büchi will Antworten zum Argovia Fäscht Roland Büchi, Präsident der SVP Wohlen-Anglikon, war als Anwohner im Wohler Oberdorf vom Hive Air und dem Argovia Fäscht betroffen. Nun möchte er in einer Anfrage vom Gemeinderat wissen, wie die Anlässe nun aufgearbeitet werden.

Roland Büchi fragt sich, welche Erkenntnisse die Gemeinde Wohlen aus den vergangenen beiden Festwochenenden zieht. Valentin Hehli/zvg

An den vergangenen zwei Wochenenden hat in Wohlen das Hive Air und das Argovia Fäscht stattgefunden. Als Anwohner im Oberdorf war auch Roland Büchi, Einwohnerrat und Präsident der SVP Wohlen-Anglikon davon betroffen, wie er nun mitteilt.

«Wie so viele andere Wohler habe ich aber die Polizei nicht mit lästigen Anrufen beschäftigt und diese Anlässe in dieser Form erduldet» schreibt er. Dennoch sei er der Meinung, dass diese Anlässe aufgearbeitet werden müssen. Deshalb stellt er nun fünf Fragen an den Gemeinderat:

Wie wird der Anlass aufgearbeitet? Was für Erkenntnisse gibt’s daraus? Was kostet detailliert dieser Anlass die Gemeinde Wohlen bzw. den Wohler Steuerzahler? Gibt es bereits Absprachen zwischen Gemeinde und Veranstalter für gleiche Anlässe im nächsten Jahr? Wie verhält sich die Gemeinde dazu, dass man sich seitens Veranstalter nicht an die Vorgaben hält?

Mit der letzten Frage bezieht sich Büchi auf Aufbauarbeiten, die anscheinend ausserhalb der angekündigten Zeit und von ausländischen Arbeitskräften ausgeführt worden waren. Dazu hat er sich zudem mit einer Anfrage an die Veranstaltenden gewandt. (az)