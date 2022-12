Wohlen War’s das nun mit dem Kino Rex in Wohlen? Das Konkursamt veröffentlicht den Schuldenruf Ende April wurde das Konkursverfahren gegen die Cine Immo AG und deren Inhaber Sascha Heubacher eröffnet. Nun erfolgte der Schuldenruf vom Zuger Konkursamt. Noch vor zwei Wochen kündigte der Wohler «Rex»-Besitzer Heubacher an, dass er alle Schulden begleichen werde.

Exklusiv für Abonnenten

Das ehemalige Kino Rex in Wohlen ist eine Bauruine. Besitzer Sascha Heubacher verspricht aber, dass er seine Schulden begleichen und die Bauarbeiten fortsetzen wird. Melanie Burgener (26.8.2022)

Da hat Sascha Heubacher den Mund wohl etwas zu voll genommen: Noch vor zwei Wochen sagte er auf Nachfrage der AZ: «Die bekommen alle ihr Geld bis auf das letzte Räpplein und dann wird das Kino weitergebaut.» Dass dem so ist, das war lange unklar. Denn der Konkurs über seine Cine Immo AG wurde im Mai dieses Jahres vom Einzelrichter des Kantons Zug eröffnet.

Heubacher versicherte noch vor zwei Wochen, dass er eine Einigung mit dem Konkursamt erreichen werde. Auf die entsprechende Nachfrage der AZ war er hingegen nicht mehr erreichbar. Vergangene Woche nun wurde der Schuldenruf für seine Cine Immo AG veröffentlicht. Darin werden Heubachers Gläubiger aufgerufen bis zum 9. Oktober ihre Forderungen oder Ansprüche dem Zuger Konkursamt zu stellen.

Die Investoren stehen in den Startlöchern, sie möchten die Liegenschaft kaufen und den Kinobetrieb verpachten. Melanie Burgener (26.8.2022)

Offenbar ist es Sascha Heubacher nicht gelungen, eine Einigung mit den Behörden zu erzielen. Was man in Wohlen schon lange befürchtet – nämlich dass das Kino unter den Hammer kommt – wird wohl schon bald Realität. Um die Forderungen der Gläubiger zu bedienen, wird vom Konkursamt alles verwertet, was Geld gibt und das ist in diesem Fall wohl die Liegenschaft an der alten Bahnhofstrasse 1. Heubacher war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Die Investoren stehen in den Startlöchern

Seit Oktober 2021 stehen die Arbeiten auf der Baustelle des Wohler Kino Rex still. Der Baukran wurde damals abmontiert und die Handwerker stellten ihre Arbeiten ein. Der Baustopp sei seiner damaligen Verfassung geschuldet gewesen, begründete Heubacher. Er habe damals auf der Baustelle gearbeitet, ein zweites Kino in Wädenswil geführt und daneben noch seine 29 Immobilien betreut. Erschwerend sei hinzugekommen, dass wegen der Pandemie Lieferengpässe entstanden seien.

Erst vor zwei Wochen, anlässlich der Generalversammlung des Wohler Filmklubs, kam wieder Bewegung in die Sache. Der Klub genoss bis zur Schliessung des Kinos Gastrecht im Rex. Die vergangenen zwei Jahre musste er auf andere Lokalitäten ausweichen. Vereinspräsident Daniel Renggli informierte die Klubmitglieder, dass vier Personen aus der Region ihr Interesse an der Immobilie bekundet hätten und bereits ankündigten, an einer möglichen Versteigerung mitzubieten.

Der Filmklub will erst mal abwarten

Auf Nachfrage präzisierte Renggli damals: «Die Investoren sind in erster Linie an den Wohnungen interessiert, damit können sie den Kinobetrieb quersubventionieren.» Sie hätten bereits die Fühler ausgestreckt und angefragt, ob der Filmklub bereit wäre, den Kinobetrieb zu übernehmen, informierte er die Mitglieder. Grundsätzlich sei man diesem Vorhaben nicht abgeneigt, so Renggli. Bevor man nun aber konkrete Pläne schmiede, gelte es abzuwarten, wie sich die Dinge weiterentwickeln werden.

Heubacher plante ursprünglich, aus dem grossen Kinosaal drei kleinere zu machen und den Eingangsbereich mit einem Bistro aufzupeppen. Zudem sollte das Gebäude um vier Geschosse mit insgesamt neun 2,5-Zimmer-Wohnungen sowie einem Gesellschaftsraum mit Dachgarten erweitert werden.