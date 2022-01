Wohlen Wann stellt der Gemeinderat das neue Legislaturprogramm vor? SVP-Einwohnerrat verlangt Antworten Die neue Legislaturperiode 2022–2025 ist bald einen Monat alt. Nun möchte Wohlens SVP-Einwohnerrat Manfred Breitschmid mit einer Anfrage unter anderem wissen, welche Schlüsse der Gemeinderat aus seinem vorherigen Legislaturprogramm zieht und wann das aktuelle erscheint.

Im Wohler Gemeindehaus beschäftigt sich der Gemeinderat mit dem Legislaturprogramm. Marc Ribolla (3. März 2020)

Seit Anfang Jahr befindet sich die Wohler Gemeindepolitik wie überall im Aargau in einer neuen Phase. Der Gemeinderat setzt sich nach den Wahlen neu zusammen, ebenso der Einwohnerrat. Aus letzterem wendet sich nun SVP-Einwohnerrat Manfred Breitschmid mit einer offiziellen Anfrage an den Gemeinderat.

Breitschmid beschäftigt sich darin mit dem Legislaturprogramm 2018–2021 und mit demjenigen von 2022–2025. Dabei richtet er sieben spezifische Fragen an die Exekutive und zitiert Passagen aus dem alten Programm.

In seinen Ausführungen heisst es: «Das Legislaturprogramm ist Führungs-, Koordinations- und Kontrollinstrument.» Deshalb will Breitschmid wissen, ob der «Gemeinderat auch der Ansicht ist, dass die abschliessende Betrachtung des Legislaturprogrammes durch die Gemeinderäte der Legislatur 2018–2021 vorzunehmen ist». In der Besetzung des Rats gab es mit der Abwahl von Paul Huwiler (Mitte) und der Wahl von Denise Strasser (FDP) einen Wechsel.

Die Bilanz des alten Legislaturprogrammes fehlt noch

Rückblickend verlangt Breitschmid auch Antworten auf die folgenden Fragen:

Welches sind die Erkenntnisse aus dem Legislaturprogramm 2018–2021?

Was waren die Überlegungen des Gemeinderates, dass der Einwohnerrat und die Bevölkerung über den aktuellen Stand, vor dem Wahlherbst 2021, zum Legislaturprogramm kein Feedback bekamen?

Wie oft wurde an den Gemeinderatssitzungen in den Jahren 2019, 2020 und 2021 das Legislaturprogramm 2018–2021 traktandiert?

Bis wann wird der Einwohnerrat über das Ergebnis des Legislaturprogrammes 2018–2021 orientiert?

Im Ausblick möchte Breitschmid wissen, bis wann das Legislaturprogramm 2022–2025 präsentiert wird und ob dieses sportlicher daherkomme. Als Beispiel führt er den Steuerfuss an, dessen Vergleich mit den anderen Steuerfüssen der Region die AZ diese Woche anstellte. Von den 41 Gemeinden im Freiamt liegt Wohlen mit 113 % nur auf dem 36. Platz. Abschliessend hält der Politiker fest: «Ich erwarte ein griffigeres Legislaturprogramm ohne Füllstoff.»