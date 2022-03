Wohlen Von der Herausforderung, ein guter Mensch zu sein – wie sich die Kanti-Theatergruppe an Brecht-Stück versucht Am 25. März feiert das neueste Theaterprojekt der Kanti Wohlen Premiere, die Zuschauer dürfen auf Bertolt Brechts «Der gute Mensch von Sezuan» gespannt sein. In dieser Woche laufen die Proben auf Hochtouren.

Die Theaterspielenden der Kanti sind am Proben fürs Stück. Verena Schmidtke

In ihrem soeben erworbenen Laden zweifelt Shen Te (Berenice Jaeckle) daran, wie sie nur allen Ansprüchen um sie herum gerecht werden soll. Besonders das geforderte Geld von der Vorbesitzerin bereitet ihr Kopfzerbrechen. Woher soll sie nur Hilfe bekommen?

Um sie herum raunen ihr die Leute zu: «Der Vetter! Der Vetter!» Hier hat Theaterpädagoge Andreas Bürgisser einen Rat für die jungen Darstellenden, sie sollen etwas an der Betonung arbeiten, damit es eindringlicher klingt. Sogleich übernehmen diese den Tipp und schon wirkt die Szene noch packender zuvor.

In dem von Bertolt Brecht geschrieben Stück «Der gute Mensch von Sezuan» wollen drei Götter gute Menschen finden. Letztendlich werden sie auf die in armen Verhältnissen lebende Shen Te aufmerksam. Trotz ihrer finanziellen Not heisst sie die Fremden gern willkommen.

Ausschnitte aus den Proben. Verena Schmidtke

Gäste verwüsten betrunken den Laden

Als Dank dafür geben die Götter der jungen Frau Geld. Glücklich kauft Shen Te einen Laden, möglichst nachhaltig will sie ihn führen. Doch damit fangen ihre Probleme an. Vor ihrem Geschäft verweilen einige Hilfsbedürftige. «Können wir bei dir unterkommen?», bitten sie die gutherzige Shen Te, die es ihnen natürlich nicht abschlagen kann.

Dazu prasseln Geldforderungen auf sie ein. Im Streit erbost sich die Vorbesitzerin gar: «Sie Halsabschneiderin!» Die junge Ladenbesitzerin gerät immer mehr in Gewissensnöte.

«Wenn du jeder Bitte nachkommst, wirst du den Laden nicht halten können», stellt eine der Hilfsbedürftigen treffend fest. «Sag’, der Laden gehört dir nicht, sondern einem Vetter.» Die Idee setzt sich bei Shen Te fest. Als ihre Gäste betrunken in Zank geraten und dabei kurzerhand den Laden verwüsten, sitzt sie beinahe verzweifelt zwischen lauter umher geworfenen Kartons. So kann es nicht weitergehen, sie beschliesst: «Ein Vetter muss her.»

Ein Jahr Vorbereitungszeit für das Theaterstück

«Wir haben ein Stück ausgesucht, das eine gewisse Aktualität hat», berichtet Patricia Farahmand, die als Lehrerin zusammen mit Susanne Stocker und Andreas Bürgisser das klassenübergreifende Theaterprojekt der Kanti Wohlen begleitet.

Brechts Frage nach dem Guten im Menschen erschien ihnen recht passend. Das sei vor gut einem Jahr gewesen. Susanne Stocker dazu: «Wir haben hier und da ein wenig gekürzt und angepasst, weil es sonst zu lang ist. Aber den Text haben wir grösstenteils so belassen.»

Ein Teil des Ensembles bei den Proben. Verena Schmidtke

Zwar habe Bertolt Brecht mit seinem Werk den Kapitalismus in der Weimarer Republik ansprechen wollen, doch das Thema sei auch heute noch aktuell. «Die Frage ist ja, wie soll man gut sein, wenn man keine Mittel hat, aber in einer Welt lebt, die Mittel voraussetzt», führt Farahmand aus.

Dabei sei es spannend, wie die gut 20 Schülerinnen und Schüler das Theaterstück für sich erschliessen und Bezüge zu heute herstellen. Die Lehrerinnen merken schmunzelnd an: «Brechts Sprache ist sehr prägnant, das hilft.» Seit August laufen die Proben. «Im Januar und eben jetzt haben wir eine ganze Woche geprobt», informiert Farahmand.

Sie sind ein Teil der Inszenierung von «Der gute Mensch von Sezuan»: Astrid Incorvaia (etwas im Hintergrund), Michelle Rütschi und Stella Flury. Verena Schmidtke

«Dabei stehen die Schülerinnen und Schüler nicht nur auf der Bühne, sondern sind auch hinter den Kulissen tätig, etwa bei Licht und Kulissen.» Zwischen zwei Szenen zeigt sich Andreas Bürgisser sehr zufrieden: «Es läuft richtig gut.»

Die Projektgruppe sei erfreut über die Nachfrage nach Plätzen, so Patricia Farahmand: «Der Eintritt ist frei, es gibt eine Kollekte. Am Freitag wird es vermutlich knapp. Aber Samstag und Sonntag sind auf jeden Fall noch Plätze frei.» Wer also wissen möchte, ob der besagte Vetter der in Bedrängnis geratenen Shen Te helfen kann, der sollte am Wochenende in der Kanti Wohlen vorbeischauen.