Wohlen «Von den Wänden läuft Flüssigkeit, die an Pisse erinnert»: SVP-Einwohnerrat Manfred Breitschmid fordert zum Handeln auf Es ist eine geharnischte Motion, die SVP-Einwohnerrat Manfred Breitschmid dem Gemeinderat vorlegt. Er moniert darin, dass dem Unterhalt von öffentlichen Unterführungen und Plätzen in Wohlen zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird.

Braune Flüssigkeit läuft von der Wand bei der Personenunterführung beim Postplatz in Wohlen. Bild: Nathalie Wolgensinger

Es sind drastische Worte, die der Wohler Einwohnerrat Manfred Breitschmid (SVP) in seiner Motion wählt: «Von den Wänden läuft Flüssigkeit, die an Pisse erinnert. Das Pissoir von früher am Bahnhof war dagegen komfortabel.» Damit beschreibt er den Zustand der Personenunterführung, welche den Postplatz am Bahnhof mit der Unteren Farnbühlstrasse verbindet.

Diese Fussgängerverbindung befinde sich in einem erbärmlichen Zustand, und dies seit sehr langer Zeit, stellt Breitschmid fest und fährt fort: «Das ist eine absolute Zumutung für die Benützer.» Er fragt an die Adresse des Gemeindeammanns Arsène Perroud:« So etwas Erbärmliches ist mir nicht bekannt und Ihnen?»

Es tropft von der Decke und die Wände sind versprayt: Die Unterführung am Bollmoosweg lädt nicht zum Verweilen ein. Bild: Nathalie Wolgensinger

Als Vandalismus pur beschreibt er den Zustand der Personenunterführung beim Bollmoosweg. Als drittes Beispiel für die allmähliche Verwahrlosung der Gemeinde nennt er das Jacob-Isler-Areal. Die Blumentröge aus Holz würden zerfallen, eine Holzbank faule vor sich hin und das Kabinett «stille Örtchen zum Mieten» runde das Bild noch vollends ab. Das entspreche nicht dem Leitbild der Gemeinde, in dem sie sich verpflichtet, Qualitätsstandards festzulegen, moniert er.

Werden beim Unterhalt andere Massstäbe gesetzt?

Breitschmid schreibt: «Und all das in der Zentrumsgemeinde Freiamt, der viel gerühmten viertgrössten Ortschaft im Kanton.» An die Adresse Perrouds gerichtet, kritisiert er, dass man gegen aussen die Zentrumsgemeinde Wohlen zwar mit anderen Städten vergleiche, bei der Qualität der Unterhalts- und Werterhaltungsarbeiten diese Massstäbe nicht ansetze. Er erinnert an das Legislaturprogramm 2022 bis 2025, in dem festgehalten ist, dass der Unterhalt der bestehenden Infrastruktur eine zentrale Aufgabe der Gemeinde sei.

Das herumliegende Holz und die Blumentröge stören Breitschmid auch. Bild: Nathalie Wolgensinger

Unterhalt bedeute Werterhalt und sichere die Nachhaltigkeit der Investitionen, so Breitschmid. Zudem sei eine zeitgemässe Infrastruktur auch ein wichtiger Standortfaktor. Er erinnert in diesem Zusammenhang an die miserable Auslastung der Park-and-ride-Anlage beim Bahnhof, die ohne Konzeptänderung über Jahre rote Zahlen schreiben werde.

Manfred Breitschmid schliesst seine Motion mit der Forderung: «Wohlen hat etwas Besseres verdient!» Bild: Nathalie Wolgensinger

Offensichtlich fehle nun für den Unterhalt von öffentlichen Anlagen das Geld, folgert er aus dieser Feststellung. Er fragt sich, ob der Gemeinderat falsche Prioritäten gesetzt habe, ob das Ausgabenmanagement versagt habe oder ob dies eine Frage der Haltung sei. Breitschmids Motion endet mit der eindringlichen Forderung:« Wohlen hat etwas Besseres verdient!»