Wohlen Vom stillen Atelier auf die Schlössli-Bühne: Die Wohlerin Larissa-Katharina Frei gibt Einblick in ihr Schaffen Vom 17. September bis 8. Oktober stellt die Wohlerin Larissa-Katharina Frei ihre Werke im Schlössli aus. Die Künstlerin lädt zu einer Überblicksausstellung ihres Schaffens ein.

Sie schätzt die Ruhe und Zurückgezogenheit in ihrem Atelier in Wohlen und sucht nicht die grosse Bühne. Die Rede ist von Larissa-Katharina Frei, die bereits während ihrer Ausbildung zur Innenarchitektin wusste, dass ihr der persönliche künstlerische Ausdruck weitaus mehr Befriedigung gibt.

In Weiterbildungskursen hat sie sich das nötige Rüstzeug dafür erarbeitet. Seit 1999 ist es ihr vergönnt, sich auf das bildnerische Schaffen konzentrieren zu können. In ihrem Atelier in Wohlen arbeitet sie in stiller Zurückgezogenheit.

Die Wohlerin Larissa-Katharina Frei stellt im Schlössli aus. Bild: zvg

Nun erhält sie vom 17. September bis zum 8. Oktober die Gelegenheit, im Schlössli Wohlen eine Überblicksausstellung ihres Schaffens in den verschiedensten Medien einzurichten. Larissa-Katharina Frei pflegt noch die verloren gegangene Tradition des Aktzeichnens nach Modell.

Eine Auswahl dieser Zeichnungen wird auf einem nur leicht vom Boden abgehobenen Podest ausgebreitet. Die Aktgemälde an den Wänden veranschaulichen, wie ein Reduktions- und Abstraktionsprozess zu persönlichen Ausdrucksgemälden führt. Es ist die Farbe, welche die Körper zu stimmungsvollen Gehäusen werden lässt.

Vielleicht erkennt man seine Bekannten auf den Bildern?

Alles spielt sich in einem Spannungsfeld von Stille und Bewegung ab, auch von Enthüllen und Verhüllen. Stärker im Figurativen verankert sind die ausdrucksstarken Keramiken von Larissa-Katharina Frei. Sie arbeitet mit Porzellan oder in der in Japan entwickelten Raku-Technik. Ob in Porzellan oder Raku: Hier wie dort ist eine tänzerisch angelegte Grundierung auszumachen.

Die Porträts betonen nicht die Wiedererkennbarkeit der abgebildeten Person als viel mehr ihren Charakter. Bild: zvg

Die Steinzeug-Figuren, die in einem Prozess der Auflösung zu sein scheinen, wirken geister- und maskenartig. Die präsentierten Porträts betonen bei aller Präzision weit weniger die Wiedererkennbarkeit als vielmehr das Charakteristische einer Person. Wer weiss, möglicherweise entdecken die Besucherinnen und Besucher der von der Wohler Kunstkommission organisierten Ausstellung vielleicht einen Freund oder eine Bekannte auf den Bildern.

Die Vernissage findet am Sonntag, 17. September, um 11 Uhr im Schlössli statt. Die Einführung hält Sabine Arlitt, Rafael Frei begleitet die Feier mit seinem Saxofon. Anschliessend ist die Ausstellung jeweils von Mittwoch bis Freitag von 17 bis 19 Uhr und samstags und sonntags von 11 bis 15 Uhr geöffnet. Am Sonntag ist die Künstlerin jeweils anwesend. (az)