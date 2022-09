WOHLEN Vom Politzirkus auf die Theaterbühne: Mitglieder des Einwohnerrats spielen mit bei «Phantom der Stromer» Gruselgeschichten, Führungen in der Dämmerung, Musik und Kulinarik. Das und mehr wird am Samstag, 10. September, am Wohler Kulturfestival Punkt & Halbi angeboten. Das Theaterstück über das Phantom im Elektrofachgeschäft verspricht eine tolle Musicalnummer und kommentiert die Lokalpolitik.

Das war die erste Auflage: Mit einem «Festival der Sinne» feierte die Gemeinde Wohlen 2018 den neugestalteten Sternenplatz und das Schlössli. Nun kommt das Festival unter dem Namen Punkt & Halbi zurück. Christian Breitschmid (22. September 2018)

Lichter flackern, merkwürdige Geräusche sind zu hören: Diese seltsamen Momente häufen sich im «Roten Haus», dem Elektrofachgeschäft der ibw. Ein Gespenst geht um – doch was es damit genau auf sich hat, zeigt sich erst im Laufe der Aufführung. Denn das «Phantom der Stromer» ist Teil des Kulturfestivals Punkt & Halbi.

Der Anlass ist Teil der Europäischen Tage des Denkmals und findet am Samstag, 10. September, zum zweiten Mal rund um den Wohler Sternenplatz statt. Im Halbstundentakt gibt es an diesem Samstagabend verschiedene kulturelle Angebote zum Geniessen.

So feiert das Freiamt die Europäischen Tage des Denkmals am 10. und 11. September Die Denkmaltage finden in 50 Ländern Europas statt, wobei unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden. In der Schweiz legte sich die Nationale Informationsstelle zum Kulturerbe auf das Thema Freizeit fest. Nebst dem Festival Punkt & Halbi in Wohlen gibt es auch in Muri ein Programm. Dort bekommt die Bevölkerung Zugang zum Singisenflügel, also dem alten Konventsgebäude aus dem 17. Jahrhundert. Auf einer einstündigen Führung durch die unterschiedlichen Räumlichkeiten und die Museen in der Klosteranlage können die Besuchenden lernen, wie aus dem Denkmal ein interaktiver Raum wurde, wo Kultur vermittelt wird und Leute sich begegnen können. Ein spezieller szenischer Rundgang unter dem Titel «Suppe zum Zmittag, Suppe zum Znacht» wird in Niederwil angeboten. Das Museum Gnadenthal zeigt dabei, wie das alte Klostergebäude zum Ende des 19. Jahrhunderts zu einer Pflegeinstitution wurde. Zwei Schauspielerinnen führen durch über 100 Jahre Pflegegeschichte und zeigen, wie aus dem Haus der heutige Reusspark, Zentrum für Pflege und Betreuung, wurde. (lko)

Von Taschenlampenführungen im Dämmerlicht über Jazzkonzerte im Sternensaal bis hin zu Gruselgeschichten vom Wohler Lehrer Dennis Andermatt – das Programm ist vielseitig. Das Theater «Phantom der Stromer» ist eines der besonderen Elemente dieses Abends.

Zudem spielt die vierköpfige Besetzung zum ersten Mal in dieser Gruppe Theater. Die Darstellenden Julia Frischknecht, Patrick Grob, Valentin Meier und Alex Stirnemann erwecken die Geschichte auf der Bühne zum Leben.

Liebestriangel im Roten Haus der ibw

Frischknecht erzählt: «Es ist eine gute kleine Portion Theater in einem ungewohnten Rahmen.» Die Geschichte ist angelehnt an das bekannte Musical «Das Phantom der Oper», dort treibt eine Gestalt ihr Unwesen in der Pariser Oper, lässt Kulissen einstürzen und verhilft so dem Chormädchen Christine zu einer grossen Karriere. Das Phantom verliebt sich in sie und die Geschichte nimmt einen tragischen Verlauf.

Auch die elektrisierende Wohler Version des Stücks verspricht, ein «kriminalistisch-historisches Erzähltheater» zu werden. «Es ist eine Mischung aus Comedy und Drama mit einer grossen Musicalnummer zum Schluss», erklärt Frischknecht. Ausserdem würden verschiedene mediale Einflüsse, also Geräusche und Lichteffekte, die Inszenierung komplettieren. Sie verspricht:

«Das Theaterstück wird ein Amuse-Bouche für alle Sinne.»

Es ist kein Zufall, dass «Phantom der Stromer» im ibw-Shop aufgeführt wird. Die Geschichte wurde von Ruedi Haenni, Bereichsleiter Kommunikation der ibw, und weiteren Mitarbeitenden des Wohler Stromversorgungsunternehmens geschrieben. Frischknecht spielt die Lernende, die neu bei der ibw startet. Bald geht es dieser so wie Christine im Originalmusical. Sie findet sich in einer Liebestriangel zwischen dem Phantom und einem ibw-Kunden wieder.

Mitglieder des Einwohnerrats wagen sich auf die Bühne

Es kommen aber auch einige Wohler Themen im Stück unter, versichert Frischknecht: «Wir porträtieren einige Aktualitäten aus der lokalen Politik mit einem Augenzwinkern.» Damit begibt sich die Theatertruppe in heimisches Terrain. Zumal Julia Frischknecht (GLP) und Valentin Meier (SP) Mitglieder des Wohler Einwohnerrats sind und Alex Stirnemann (SP) bis vor zwei Jahren ebenfalls Teil davon war.

Zusammen mit Patrick Grob, der die Regie übernimmt, wurden sie von Ruedi Haenni angefragt, dem Theaterstück auf der Bühne Leben einzuhauchen. Die vier werden dabei von den Mitarbeitenden der ibw unterstützt. Diese haben das «Phantom der Stromer» gut ein Jahr lang vorbereitet, berichtet Frischknecht.

Mit einem Lachen erzählt die Wohlerin von den gemeinsamen Proben: Wir üben im Laden und müssen uns deshalb ausserhalb der Öffnungszeiten dort treffen. Daher seien die gemeinsamen Proben selten gewesen. Knapp eine Woche vor dem Festival konnten sie zum ersten Mal mit allen Beteiligten auf die Bühne. «Es war sehr intensiv, aber toll. Das Theater kommt gut.» Am Samstagabend ab 18 Uhr ist es nun so weit, das halbstündige Theater wird fünf Mal aufgeführt, jeweils zur vollen Stunde.