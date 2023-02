Wohlen Vom Jurist zum Pfarrer: Wie Jürg Vögtli als Pensionär mit seinem Entschluss selbst seine Familie überraschte Vor kurzem ging Jürg Vögtli als Präsident der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) Olten-Gösgen in Pension. Doch sein Ruhestand ist alles andere als ruhig: Seit dem 1. Februar ist er als Pfarrer der reformierten Kirchgemeinde Wohlen-Villmergen tätig.

Anfang Februar übernahm Jürg Vögtli ein Pfarramt bei der reformierten Kirchgemeinde Wohlen-Villmergen. Verena Schmidtke

Erst vor wenigen Tagen hat Jürg Vögtli sein Amt als Pfarrer bei der reformierten Kirchgemeinde Wohlen-Villmergen angetreten, schon stehen der erste Gottesdienst sowie ein Gespräch für eine Beisetzung in seinem Kalender.

«Den Gottesdienst halten Pfarrerin Sabine Herold und ich gemeinsam», erzählt er und fügt an: «ich bin von der Gemeinde und den Kollegen sehr gut aufgenommen worden. Einige Leute kenne ich bereits, da mein Wohnort Erlinsbach nicht so weit entfernt ist. Ich bin also nicht ganz fremd hier im Freiamt.»

Spannend ist das Berufsleben des Pfarrers. Er erzählt: «Ich habe mich damals sowohl für Theologie als auch für Jura sehr interessiert, studiert habe ich schliesslich Theologie.» Nach Studium und Vikariat amtetet er 14 Jahre lang als Pfarrer in der Kirchgemeinde Buchs-Rohr. Doch die Jurisprudenz faszinierte ihn weiterhin. «Während eines Sabbatical-Jahres habe ich mich für ein Semester Jura eingeschrieben», erinnert er sich und setzt schmunzelnd hinzu: «Und es hat mich gepackt, ich bin sozusagen daran hängen geblieben.»

Also studierte er neben dem Pfarrberuf fünf Jahre Jura und machte in dem Fach einen weiteren Abschluss. Nun habe sich die Frage gestellt, ob er in dem Bereich arbeiten wolle. Dazu Jürg Vögtli: «Nach 14 Jahren als Pfarrer stand der Wechsel zu einer neuen Kirchgemeinde an oder dann die Juristerei.»

Nach der Pensionierung will er nicht untätig sein

So kam es, dass er den Beruf wechselte, zunächst arbeitete er als Gerichtsschreiber und später dann als Leiter der Amtsvormundschaft des Bezirks Brugg. Daran schloss sich seine Tätigkeit als Präsident der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) im Kanton Solothurn an.

Diese Behörde ist für alle erstinstanzlichen Entscheide im Bereich des Kindes- und Erwachsenenschutzes zuständig. Es sei eine verantwortungsvolle und auch herausfordernde Aufgabe gewesen, blickt er auf diese Arbeit zurück. Als die Pensionierung anstand, habe er sich gefragt, ob er einfach seine Ruhe und Freizeit geniessen wolle. «Aber ich habe noch viel Energie und konnte mir gut vorstellen, weiterhin tätig zu sein – ehrenamtlich oder beruflich», erzählt er.

Ebenfalls ein Wirkungsort von Pfarrer Vögtli: Die reformierte Kirche in Villmergen. Andrea Weibel (30.9.2021)

Über eine ehrenamtliche Aufgabe im Bereich des Kindes- und Erwachsenenschutzes habe er damals auch nachgedacht. Doch er kam zum Schluss:

«Der Ruhestand ist ein Einschnitt. Ausserdem bin ich sehr gern Pfarrer gewesen und konnte mir gut vorstellen, noch einmal so ein Amt zu übernehmen.»

Da in der Kirchgemeinde Wohlen-Villmergen Pfarrerin Sabine Herold ihre Tätigkeit von 100 Prozent auf 60 Prozent reduziert habe, sei man dort auf der Suche nach einer Pfarrperson für 40 Stellenprozente gewesen. Diese Pfarrperson ist seit Anfang Februar nun also Jürg Vögtli.

Er singt im Projektchor in Muri mit

«Ich war während meiner Zeit als Jurist immer aktiv in meiner Kirchgemeinde», schildert er seinen engen Bezug zur reformierten Kirche. Zu seinen Aufgaben gehöre neben den Gottesdiensten und Beerdigungen auch die Seelsorge. «Wir werden sehen, wie es sich zeitlich mit diesen und eventuell weiteren Aufgaben entwickelt», merkt er an.

Er freue sich auf den Kontakt zu seinen Gemeindemitgliedern und auf die Zusammenarbeit mit den Pfarrkollegen und den Mitarbeitenden der Gemeinde: «Die Kirchgemeinde hat interessante Angebote wie beispielsweise Kindergottesdienste, Jugendarbeit, Angebote für Senioren und auch einen Männertreff. Da ergibt sich ein ökumenischer Bezug zur Gegend», sagt er lächelnd.

Darauf angesprochen, wie denn seine Familie auf die Entscheidung reagiert habe, dass er noch einmal als Pfarrer arbeiten wolle, muss Jürg Vögtli herzhaft lachen: «Sie waren erstaunt, aber sie finden es alle spannend. Nun sind sie interessiert, wie es mir gefällt und warten ganz gespannt auf meine Rückmeldungen.»