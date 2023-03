Wohlen Vom einfachen Jupe bis zur grossen Abendrobe: Die Lernenden des BBZ-Ateliers präsentieren ihre neuste Kollektion Jedes Jahr veranstaltet das Atelier für Bekleidungsgestaltung des BBZ Freiamt Lenzburg einen Modeapéro samt Mini-Modenschau. Auch in diesem Jahr haben die 11 Lernenden wieder trendige Modelle selbst entworfen.

Lluvia, Lernende des Ateliers für Bekleidungsgestaltung, präsentiert ein Outfit der neuen Kollektion. Bild: zvg

Meteorologisch hat der Frühling bereits begonnen. Temperaturmässig lässt die Zeit des Blühens aber noch auf sich warten. Vielleicht können das die Bekleidungsgestalterinnen und ein Bekleidungsgestalter des BBZ Freiamt Lenzburg am 17. März ändern.

An ihrem jährlichen Modeapéro führen sie im Rahmen einer kleinen Mini-Modeschau jeweils die neue Frühlings- und Sommerkollektion live vor – und läuten damit die Zeit der leichteren Kleidung ein.

Unter der Leitung von Ingrid Arnold und Alina Schürmann haben elf Lernende in den vergangenen Monaten wieder trendige Modelle entworfen, wie es in einer Mitteilung aus dem Wohler Atelier heisst. «Präsentiert werden diese Kreationen im Rahmen von drei Mini-Modeschauen am Freitag, 17. März, jeweils um 15, 17 und 19 Uhr», teilen sie mit.

Grosse Auswahl an neuen Stoffen

Die exklusiven und handgefertigten Kleidungsstücke werden während des Modeapéros zu einem Spezialpreis direkt verkauft. «Ausserdem wird eine grosse Auswahl der neusten Frühlings- und Sommerstoffe vorgestellt», heisst es in der Mitteilung weiter.

«Die Lernenden stellen mit viel Liebe zum Detail wertvolle Einzelstücke her. Die Bandbreite reicht vom einfachen Jupe bis hin zur grossen Abendrobe. (az)