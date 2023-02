Wohlen «Vielleicht das neue Wahrzeichen von Wohlen» – 56-Millionen-Projekt Schulzentrum Halde feiert Aufrichte Dass die provisorischen Schulcontainer in Wohlen rechtzeitig geliefert worden sind, verhinderte eine finanzielle Zusatzbelastung. Die Arbeiten in der Halde schreiten besser voran, als es die Situation der Baubranche erahnen lässt. Einigen Herausforderungen müssen sich die Verantwortlichen trotzdem noch stellen.

Die Arbeiten des Grossprojektes Schulzentrum Halde in Wohlen schreiten voran. Der Rohbau des neuen Primarschulhauses steht (links) und das alte ist nun eingerüstet und die Sanierung hat begonnen (rechts). Melanie Burgener

Der Rohbau steht, der Deckel ist drauf. Die Arbeiten am derzeit grössten Bauprojekt der Gemeinde Wohlen, dem Schulzentrum Halde, gehen vorwärts. Und das sogar sehr gut. Am Montag konnte, zehn Monate nach dem Spatenstich, planmässig mit der Sanierung des alten Primarschulhauses Halde begonnen werden. Auch der Bau der neuen Lehrstätte der Unterstufe sieht bereits stattlich aus.

Das feierten die Verantwortlichen am Mittwoch gemeinsam mit den Mitarbeitenden der am Bau beteiligten Firmen im Rahmen einer Aufrichtefeier. Ihnen wurde in diesem Zuge für die reibungslose Arbeit gedankt. Denn, dass die Arbeiten so schnell vorangehen, sei nicht selbstverständlich, besonders jetzt, wo die Situation auf dem Baumarkt nicht einfach ist.

So soll die Primarschule Halde einmal aussehen. Der Rohbau steht unterdessen schon. Visualisierung/zvg

«Es ist eindrücklich, wie schnell dieses Bauwerk aus dem Boden geschossen ist. Dabei ist es wahrlich kein Tiny House», zeigt sich Wohlens Vizeammann und Präsident des Planungsausschusses Halde, Thomas Burkard, begeistert. «Es ist ein währschaftes Gebäude und wird vielleicht sogar zum neuen Wahrzeichen von Wohlen», ergänzt er.

Das 56-Millionen-Projekt wird in Etappen realisiert

Ganz so schnell, wie nun vergleichsweise der Rohbau erstellt wurde, ging das ganze rund 56-Millionen-Projekt aber dann doch nicht über die Bühne. «Seit etwa 15 Jahren wird darüber geredet. Bei solchen Grossprojekten braucht es jeweils einen langen Atem, bis alle politischen Hürden überwunden sind», sagt Peter Trost, Architekt von der Batimo AG Architekten SIA.

Ihm gegenüber sitzt Angelo Hug, Landschaftsarchitekt, der mit seiner Firma Grünwerk 1 Landschaftsarchitekten AG am neuen Schulzentrum Halde beteiligt ist. Auch er ist, wie der Gemeinderat, zufrieden damit, wie die Arbeiten fortschreiten. «Unsere Umgebungsarbeit kommt zwar meist eher am Schluss. Doch weil hier Teilprojekte realisiert werden, sind wir immer etwas beteiligt», sagt er.

Wohlens Vizeammann Thomas Burkard dankt an der Aufrichtefeier allen Beteiligten des Grossprojektes. Melanie Burgener

So hätten er und seine Mitarbeitenden beispielsweise beim Containerprovisorium am Oberdorfweg gearbeitet. Dieses konnte ebenfalls fristgerecht vor den Sportferien von den Bezirksschülerinnen und -schülern bezogen werden. Sie werden hier bis zur Fertigstellung der Bauarbeiten im Sommer 2026 unterrichtet. Dass die Container rechtzeitig angekommen sind, erleichterte Thomas Burkard enorm.

Sicherheit der Kinder und Verkehr als Herausforderung

Denn wie bei allen anderen Materialien und Produkten, die in der Baubranche benötigt werden, ist der Markt auch für Stahlcontainer aktuell ungewiss. «Hätten sie nicht geliefert werden können, hätte ich wohl ein paar Mal leer schlucken müssen», sagt Burkard. Er fügt an: «Das wäre eine Katastrophe gewesen. Für die Schule, aber auch finanziell.» Ein solches Szenario hätte alles verzögert und dadurch verteuert.

Im Bezirksschulhaus hätten die Jugendlichen nicht bleiben können. Dorthin zieht die Primarschule ein, während ihr altes Schulhaus saniert und das neue fertiggebaut wird. Letzteres sollte bis Mitte des Jahres 2024 der Fall sein. «Danach wird der Kran für die zweite Etappe des Projektes in den Bezirksschulbereich versetzt», so Burkard. Dieses Schulhaus wird saniert, um eine Etage aufgestockt und um einen Anbau ergänzt.

«Happy Day» in Wohlen zum Baustart: Im April 2022 feierte das Schulzentrum den Spatenstich. Alex Spichale (6.4.2022)

Auch wenn diese 2. Etappe noch etwas in der Zukunft liegt, beschäftigen sich die Projektverantwortlichen Thomas Burkard, Ariane Gregor, Paul Bitschnau und Andreas Jauch bereits jetzt mit den neuen Herausforderungen im Bereich Sicherheit und Verkehr. «Wir überlegen beispielsweise, wie man dann den Verkehr auf der Pilatusstrasse regelt. Bereits jetzt ist klar: Er wird nicht beidseitig geführt werden können», erzählt Burkard.

Diese Planung sei herausfordernd, aber auch notwendig. Denn die Arbeiten werden während des laufenden Schulbetriebs durchgeführt. «Unfälle, vor allem mit Kindern, darf es auf keinen Fall geben», betont er. «Das ist unsere oberste Devise.»