Wohlen Verein für Jugend und Freizeit: Präsident und Co-Geschäftsführer treten ab Beim Wohler Verein für Jugend und Freizeit (VJF) gibt es einige personelle Änderungen in diesen Tagen. Ausserdem übernimmt der VJF ab August die Offene Jugendarbeit in Zurzach.

Sie stehen oder standen in verschiedenen Funktionen für den Verein für Jugend und Freizeit Wohlen im Einsatz: Lukas Vogt, Karin Stoll, Lorenz Schmidlin, Gabriele Schmid-Riedo, Jonas Meier und Alex Meyer (von links). Bild: Verena Schmidtke

Der Verein für Jugend und Freizeit (VJF) ist seit mehr als 30 Jahren nicht mehr aus Jugendarbeit und Hilfe bei Integration wegzudenken, und das nicht nur in Wohlen, sondern in vielen weiteren Gemeinden. Im letzten Jahr übernahm der VJF die Fachstelle Jugend im Oberen Seetal, auch in diesem Jahr wächst der Verein weiter. Zudem gibt es personelle Veränderungen in Vorstand und Geschäftsleitung.

Wie Karin Stoll, Co-Geschäftsführerin des VJF, berichtet, seien es inzwischen 46 Gemeinden, die den Verein mit der Durchführung der Offenen Jugendarbeit (OJA), Gemeinwesenarbeitsprojekten und Integrationsprojekten beauftragt hätten. «Und der VJF wächst weiter», erklärt sie am Infoanlass.

«Der Verein übernimmt in Zurzach die OJA. Von der Gemeinde Hedingen wurden wir beauftragt, die OJA aufzubauen.» Beides erfolge ab dem 1. August. Die OJA in Zurzach werde von drei Fachpersonen betreut, zudem gebe es eine Praktikumsstelle.

Für Hedingen im Kanton Zürich sei eine Fachperson zu 50 Stellenprozent vorgesehen. «Das ist zwar ein ambitionierter Zeitplan», merkt Lorenz Schmidlin von der Geschäftsleitung an, «wir sind aber gespannt auf die neuen Impulse und freuen uns auf die Zusammenarbeit.»

Mittlerweile hat der VJF schon über 60 Mitarbeitende

Hier zeigt sich, wie sehr sich der VJF seit den Anfängen in den 1990er-Jahren entwickelt hat. Der Verein mit seiner Geschäftsstelle in Wohlen sei immer mehr zur Dachorganisation geworden, die die organisationsübergreifenden Aufgaben übernehme, so Stoll: «Seit rund 15 Jahren bestehen Leistungsvereinbarungen mit Gemeinden ausserhalb von Wohlen.»

Der VJF beschäftige aktuell 52 Mitarbeitende, 9 Praktikantinnen und Praktikanten sowie 4 Zivildienstleistende. Der Blick in die Zukunft zeige neue Herausforderungen, so Lorenz Schmidlin, denn die Anfragen der Gemeinden betreffen inzwischen diverse gesellschaftliche Fragestellungen. «Dafür werden wir versuchen, Lösungen aufzuzeigen», führt er aus. Ausserdem betreffe der Fachkräftemangel auch den Verein.

«Ich bin überzeugt, dass der VJF in guten Händen ist»

Ein weiteres wichtiges Thema am Infoanlass sind die personellen Veränderungen im VJF. Karin Stoll teilt mit: «Alex Meyer trat am 10. Mai bei unserer Mitgliederversammlung als Präsident zurück.» In den elf Jahren seiner Präsidentschaft sei viel geschehen, um das Dreifache sei der Verein gewachsen.

Neue Co-Präsidenten des VJF sind Jonas Meier und Gabriele Schmid-Riedo, Alex Meyer war bis Mai Vorstandspräsident. Bild: Verena Schmidtke

«Du hast den VJF sehr gut geleitet», wendet sie sich an den ehemaligen Präsidenten, «wir bedauern deinen Abgang und sagen noch einmal Danke.» Alex Meyer erinnert sich an seine Anfangszeit als Präsident, damals betreute der VJF sechs Gemeinden und habe 19 Angestellte gehabt.

«Seitdem ist der VJF kontinuierlich gewachsen. Die Geschäftsleitung und der Vorstand haben dafür einen guten Rahmen geschaffen. Ich bin überzeugt, dass es so weiter geht und der VJF in guten Händen ist», so Meyer. Das neue Präsidium werde nun als Co-Präsidium von Gabriele Schmid-Riedo und Jonas Meier geführt.

«Wir sind beide schon eine Weile im Vorstand», informiert Jonas Meier, «also konnte die Übergabe des Amtes langsam Schritt für Schritt erfolgen.» Ihnen sei es ein Anliegen, die bisherige Qualität und Professionalität des VJF beizubehalten.

Neue Geschäftsleitung besteht aus vier Personen

Dem pflichtet Gabriele Schmid-Riedo bei: «Der VJF ist nun 30 Jahre alt und damit quasi erwachsen. Damit weiss er, was er wo wie machen kann. Ich freue mich sehr über die Aufgabe.» In der Geschäftsleitung werde sich ab dem 1. August ebenfalls etwas ändern, so Karin Stoll. «Nach neun Jahren wird uns Lukas Vogt als Co-Geschäftsführer verlassen. Das ist ein grosser Verlust, du warst mit viel Herzblut dabei. Ein grosses Danke für deinen Einsatz», sagt sie bedauernd zu Vogt.

Dieser blickt auf eine spannende Zeit zurück: «Wir konnten Prozesse optimieren und die Organisation weiterentwickeln.» Er freue sich, die Co-Geschäftsleitung an Lorenz Schmidlin zu übergeben. Damit bestehe die Geschäftsleitung demnächst aus Karin Stoll, Lorenz Schmidlin, Fabian Birrer und Luca Baldelli. Schmidlin merkt an: «Ich freue mich auf die neuen Aufgaben. Wir sind ein super aufgestelltes Team, in dem sich jeder einbringen und seine Stärken entfalten kann.»