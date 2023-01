TeleM1

Wohlen Vandale ist schuldunfähig – Opfer bleiben auf Kosten sitzen Die Anwohnenden, die im Mai 2022 in Wohlen Opfer von Vandalismus wurden, sind enttäuscht. Weil der Beschuldigte schuldunfähig gesprochen wurde, bleiben sie nun nicht nur auf dem Sachschaden, sondern auch auf den Kosten sitzen.

Über 25 eingeschlagene Autoscheiben und kaputte Schaufenster: Ein Vandale hinterliess im vergangenen Jahr an der Zentralstrasse in Wohlen eine grosse Verwüstung. Er richtete einen Schaden in der Höhe von über 100’000 Franken an. Weil er gemäss einem psychologischen Gutachten nun aber schuldunfähig gesprochen wurde, kommt er ohne Strafe davon und muss auch keinen Schadenersatz leisten.

Somit müssen die Geschädigten selbst für einen Teil der Kosten aufkommen. «Ich finde es einfach traurig, dass wir uns beteiligen müssen, obwohl wir die Opfer sind», sagt Safet Hasanbasic, Geschäftsführer Hasa Fahrzeugtechnik AG, gegenüber Tele M1.

Der mittlerweile 27-jährige Italiener ohne festen Wohnsitz in der Schweiz kommt dafür in eine stationäre Therapie. Wie weitere Opfer auf den Entschluss der Staatsanwaltschaft Muri Bremgarten reagieren, erfährst du im Video oben.