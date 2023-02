Wohlen Unbekannter überfällt Aldi-Filiale mit Pistole und flieht ohne Beute – Polizei sucht Zeugen Maskiert und mit einer Pistole bewaffnet hat ein Unbekannter am Mittwochabend die Aldi-Filiale in Wohlen überfallen. Der Täter ist ohne Beute geflüchtet und trotz Fahndung verschwunden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Tatort war die Aldi-Filiale an der Lägernstrasse in Wohlen. Mit einer Sturmhaube auf dem Kopf erschien der Unbekannte am Mittwoch um 19.30 Uhr an einer der Kassen. Bewaffnet mit einer Pistole forderte er Geld. Die Kassiererin liess einen Gong erklingen, der im ganzen Laden zu hören war.

Der Tatort:

Wahrscheinlich davon irritiert brach der Täter sein Vorhaben ab und rannte ohne Beute aus dem Laden. Die alarmierte Polizei löste mit etlichen Patrouillen eine Fahndung aus. Der Täter blieb jedoch verschwunden.

Der auf etwa 20 Jahre geschätzte und rund 170 cm grosse Täter trug eine schwarze Trainingshose und einen schwarzen Pullover mit weissem Logo. Er sprach Hochdeutsch mit Akzent. Die Kriminalpolizei (Telefon 062 835 80 26) sucht Augenzeugen, welche den Täter vor der Tat oder auf der Flucht sahen. (fan)

Die aktuellen Polizeibilder: