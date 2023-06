Wohlen Unappetitliche Rinnsale in der SBB-Unterführung: Gemeinderat stellt Besserung in Aussicht Wohlens SVP-Einwohnerrat Manfred Breitschmid stört sich an den Zuständen in den SBB-Personenunterführungen Post und Boll und reichte dazu eine Motion ein. Der bezieht dazu und zu weiteren Vorstössen Stellung.

Die Personenunterführungen der SBB bei der Wohler Post und im Boll-Quartier sind nach Ansicht von Einwohnerrat Manfred Breitschmid (SVP) in einem erbärmlichen Zustand. Er beklagt den Vandalismus und erklärte in einer Motion Anfang Mai: «Von den Wänden läuft Flüssigkeit herab, die an Pisse erinnert. Das Pissoir von früher am Bahnhof war dagegen komfortabel. Verschmierte Wände. So etwas Erbärmliches ist mir nicht bekannt.»

Breitschmid will mit der Motion unter anderem den Gemeinderat beauftragen, Massnahmen zu treffen, damit die Personenunterführungen Postplatz und Boll umgehend saniert werden. Nun legt der Gemeinderat seine Haltung zum Vorstoss dar und empfiehlt dem Einwohnerrat, diesen nicht zu überweisen.

Eindringendes Wasser ist das grosse Problem

Die Eigentumsverhältnisse der Personenunterführungen teilen sich die SBB und die Gemeinde. Der Wohler Werkhof ist für die Reinigung und Reparaturen verantwortlich und erledigt dies wöchentlich. Ausserdem würden regelmässig die Wände gestrichen. Ursache der dunklen Rinnsale sei Wasser, das aus dem darüberliegenden Gleisbereich eindringe.

Es tropft von der Decke, und die Wände sind versprayt: Die Unterführung am Bollmoosweg lädt nicht zum Verweilen ein. Bild: Nathalie Wolgensinger

Weil das Problem der unappetitlichen Rinnsale also baulicher Natur ist, nützen regelmässige Malerarbeiten nichts. Der Gemeinderat stellt aber Besserung in Aussicht. «Die SBB plant, 2025 in der Unterführung Bollmoosweg einen Teilersatz der Brückenplatte mit gleichzeitigen Instandsetzungsmassnahmen auszuführen. Gleichzeitig sollen die Abdichtungen in der Unterführung Post verbessert werden, damit die Rinnsale nicht mehr auftreten», schreibt er.

Braune Flüssigkeit läuft von der Wand bei der Personenunterführung beim Postplatz in Wohlen herunter. Bild: Nathalie Wolgensinger

Bis dahin werde die Situation ähnlich bleiben, wie sie sich heute zeige. Schon dieses Jahr soll aber der Einbau einer vandalensicheren Beleuchtung in der Unterführung erfolgen. Die Kosten sind im Budget 2023 enthalten.

Reduktion der öffentlichen Beleuchtung erledigt

Der Gemeinderat zeigt sich zudem bereit, ein Postulat von Einwohnerrätin Anna Keller (Grüne) entgegenzunehmen. Sie regte an, eine Evaluation der Gesamtrevision der Gemeindeordnung von 2018 zu machen. «Der Gemeinderat erachtet die allfällig gewonnenen Erkenntnisse als Grundlage für eine kommende Gesamtrevision der Gemeindeordnung», hält er fest.

Ausserdem empfiehlt der Gemeinderat, das Postulat der Grünen-Fraktion von März 2020 bezüglich Optimierung der öffentlichen Strassenbeleuchtung und der Reduktion der Lichtemission als erledigt abzuschreiben. «Die per Dezember 2022 eingeführte Nachtabschaltung hat sich bewährt und wird weitergeführt», konstatiert die Exekutive.