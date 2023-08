Wohlen Über 30’000 Franken Polizeikosten für Argovia Fäscht und Hive Air – doch die Steuerzahlenden kostet es nichts Im Juni wurden in Wohlen das Argovia Fäscht und das Hive Air durchgeführt. Im Nachgang fragte SVP-Einwohnerrat Roland Büchi beim Gemeinderat unter anderem nach den Kosten für die Steuerzahlenden. Die Behörde liefert jetzt Antworten.

Im Dezember wurde bekannt, dass das Argovia Fäscht und das Hive Air 2023 in Wohlen stattfinden werden. Lärm, Verkehrschaos und Abfallberge – das befürchteten einige Wohlerinnen und Wohler im Vorfeld der Events im Juni.

Auch örtliche Politikerinnen und Politiker beschäftigte dieses Thema. Eine Woche nach dem Argovia Fäscht wandte sich Roland Büchi, Präsident der SVP Wohlen-Anglikon, mit Fragen an den Gemeinderat. Der Einwohnerrat wollte unter anderem wissen, wie viel die Anlässe die Steuerzahlenden von Wohlen gekostet hätten.

25’000 Menschen waren am Argovia Fäscht 2023 in Wohlen. Trotzdem war die Stimmung laut Regionalpolizei Wohlen friedlich. Bild: Valentin Hehli

In Waltenschwil findet eine Nachbearbeitung statt

Zum Einstieg fragte Büchi, wie der Anlass im Nachgang aufgearbeitet werde. Darauf schreibt der Gemeinderat jetzt: «Aus der Frage geht nicht klar hervor, was aufgearbeitet werden soll», ergänzt aber: «Die Regionalpolizei hat eine Nachbearbeitung (Debriefing) mit der CH Regionalmedien AG (CH Media), aber auch mit der Gemeinde Waltenschwil koordiniert.» In dieser werde besprochen, was bei einer nächsten Bewilligung verbessert werden müsste.

Roland Büchi war als Anwohner des Wohler Oberdorfes von den Festivals betroffen. Bild: zvg

Es lasse sich jedoch bereits heute eindeutig festhalten, «dass die Anlässe friedlich, ohne schwere Zwischenfälle und zur Zufriedenheit der Behörden stattfinden konnten», heisst es in der Antwort weiter. Jedoch gibt die Behörde zu: «Das Verkehrskonzept müsste bei einer erneuten Veranstaltung angepasst werden. Ebenso die Parkierungsmöglichkeiten für Taxi und Uber.»

Das erhöhte Verkehrsaufkommen und unrechtmässig parkierte Autos in Quartieren waren – nebst einzelnen Lärmklagen – auch zwei der negativen Punkte, die die Regionalpolizei Wohlen nach den Anlässen in ihrer Bilanz nannte.

Alle Leistungen werden der Veranstalterin verrechnet

«Was kostet detailliert dieser Anlass die Gemeinde Wohlen bzw. den Wohler Steuerzahler?», fragte Büchi weiter. Dazu legt die Gemeinde die Kosten offen. Die Kosten für das Hive Air beliefen sich auf 17’200, jene für das Argovia Fäscht auf 15’880 Franken. «Die Leistungen der Gemeinde, namentlich der Regionalpolizei, wurden dem Veranstalter CH Regionalmedien AG vollumfänglich in Rechnung gestellt», kommentiert die Behörde.

Weiter schreibt sie, dass für 2024 noch kein Gesuch gestellt worden sei und deshalb auch noch keine Absprache für ein allfälliges nächstes Argovia Fäscht abgehalten wurde. Zum Schluss wollte Büchi wissen: «Wie verhält sich die Gemeinde dazu, dass man sich seitens Veranstalter nicht an die Vorgaben hält?» Hierzu fällt die Antwort kurz aus: «Der Veranstalter hat sich an die Vorgaben gehalten.»