Wohlen Trotz Boom während der Pandemie endet eine Ära: Kindermodengeschäft Bimbi Style schliesst nach zehn Jahren Bimbi Style in Wohlen verkauft Baby- und Kindermode für 0- bis 15-Jährige. Aufgrund mangelnder Kundschaft geht der Laden nun aber per Ende September zu. Das sagen die Betreibenden.

Haushaltsgegenstände, Technikgeräte, Bücher oder Kleidung – alles kann heutzutage online erworben werden. Diesen Trend bekam auch Bimbi Style in Wohlen zu spüren. «Der Laden läuft einfach nicht mehr», sagt die Mitarbeiterin Linda D’Amore. Zusammen mit der Geschäftsführerin Brigitta Gambaro betreibt sie das Geschäft für Kindermode. Per Ende September schliessen sie.

50% auf alles: Bimbi Style möchte bis zum Ladenschluss noch möglichst alles verkaufen. Bild: Vianne Häfeli

Vor zehn Jahren wurde der Verkaufspunkt in Wohlen eröffnet. Bevor sie an die Zentralstrasse 47 zogen, geschäfteten die beiden Frauen an der Alten Bahnhofstrasse. Zwischenzeitlich haben sie auch Kinderschuhe angeboten, aufgrund mangelnder Nachfrage wurden diese dann wieder aus dem Sortiment gestrichen. Heute verkauft das Geschäft Kindermode von Geburt an bis ins Teenageralter der Marken Name it, Only, Garcia und Jack & Jones.

Der Entschluss fiel den Betreiberinnen nicht leicht

Im Gegensatz zu anderen Geschäften hatte Bimbi Style während der Pandemie kaum zu kämpfen. Im Gegenteil: «Während Corona lief es super», sagt D’Amore. Da sie unter anderem Babyartikel verkaufen, durfte der Laden während des Lockdowns offen bleiben. Auch danach liess sich dieses Segment gut verkaufen. Das Geschäft bietet für Neugeborene Bodies, Dreieckstücher, Windeltorten und diverse Geburtsgeschenke an.

Trotzdem scheitert der Laden an zu wenig Kundschaft. Vor allem letztes Jahr seien die Umsatzzahlen erheblich zurückgegangen. «Wir waren hin- und hergerissen und haben uns mit schwerem Herzen für die Schliessung entschieden. Ich hatte viel Freude an der Arbeit hier», sagt D’Amore.

Der Laden bietet ein Angebot an Baby- und Kindermode sowie Geburtsgeschenken an. Bild: Vianne Häfeli

Warum der Laden immer weniger Kunden empfangen konnte, ist für die Verkäuferin nicht ganz klar: «Kinder brauchen immer Kleidung, da sie wachsen. Zudem probieren sie eigentlich gerne.» Sie vermutet: «Die Kinder wollen vielleicht dieselbe Marke wie alle anderen. Die Eltern werden so online wohl besser fündig als bei uns.»

Konkrete Pläne für die Zukunft haben beide nicht

Die Stammkunden von Bimbi Style bedauern den Entschluss ebenso. D’Amore sagt: «Wir haben Kinder, die wir von Geburt an bis zur Schule einkleiden konnten.» Während die Eltern in Ruhe die Kleidungsstücke anschauen können, vergnügen sich die Kleinen in der Spielecke. Doch selbst der Nachwuchs des besten Kunden ist irgendwann zu alt für Bimbi Style.

Momentan werden alle Kleidungsstücke mit 50% Rabatt angeboten. D’Amore und Gambaro versuchen, möglichst alles bis Ende September loszuwerden. Wie es für die Verkäuferinnen danach weitergeht, steht heute noch in den Sternen. Konkrete Pläne haben beide nicht. D’Amore sagt aber: «Ich möchte sicher wieder in den Verkauf.»