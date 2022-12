Wohlen Totalumbau bei «Marco Polo» und ein ganz neues Konzept – «Es wird Wellen übers Freiamt hinaus schlagen» Beim Wohler Gastrobetrieb Marco Polo bleibt in den nächsten zwei Monaten (fast) nichts mehr wie bisher. Managing Director René Holenweger erklärt, was im Inneren komplett neu wird und worauf sich die Gäste wieder freuen dürfen.

Exklusiv für Abonnenten

«Marco Polo»-Betreiber René Holenweger am langen Bartresen, der im Zuge des Umbaus wegkommt. Marc Ribolla

Noch präsentiert sich das Wohler «Marco Polo», wie man es sich seit Jahren gewohnt ist. Doch damit ist in Kürze Schluss. Schon am 23. Dezember werden die Gäste zum letzten Mal bewirtet. Es steht eine zweimonatige Renovationsphase an. Doch so banal dies klingen mag, ist es nicht.

Denn die Marco Polo Hospitality Group hat mit der Lokalität etwas Neues vor. Geschäftsführer René Holenweger erklärt: «Wir werden im Inneren alles räumen und beispielsweise den langen Bartresen ganz rausnehmen. Mit diesem konnten wir nie effizient arbeiten, weil die umständlichen Laufwege drum herum für die Mitarbeitenden sehr mühsam sind.»

Der massive Bartresen mit einer Länge von rund 15 Metern stammte noch vom Vorgängerbetrieb und passte nie ins Konzept von «Marco Polo». Seit sechs Jahren ist nun aber Holenweger mit seinem Unternehmen bereits dort tätig. Der quasi überflüssige Tresen verhinderte auch, dass die Tische und Stühle wirtschaftlich vernünftig angeordnet werden konnten und den Gästen genügend angenehme Plätze zur Verfügung standen.

Anzahl Sitzplätze im Innern steigt von 40 auf 70

Das ändert sich mit dem Radikal-Umbau, der knapp 30 Quadratmeter zusätzliche Fläche mit sich bringt. «Wir werden so die Kapazität im Innenbereich von heute 40 Sitzplätzen auf deren 70 ausbauen», sagt Holenweger.

So sieht es aktuell noch im Wohler «Marco Polo» aus. Der Tresen nimmt sehr viel Platz weg. Marc Ribolla

Im angrenzenden Säli mit separatem Ausseneingang wird neu eine U-förmige Bar gebaut. «Wo man nach Feierabend in schöner Umgebung ein Glas Wein oder ein Bier geniessen kann. Eine solche Möglichkeit gibt es in Wohlen praktisch nicht», erklärt der Geschäftsführer.

Rundum modernisiert wird der Küchenbereich und speziell das Interieur. Farblich und von den verwendeten Materialien inklusive Bodenbelag werde das neue «Marco Polo» ganz anders daher kommen. Verantwortlich für das zukünftige Innendesign sind die Architekturspezialisten von «Bogen Design» aus Rieden bei Baden.

Holenweger will keine weiteren Details zum neuen Raumkonzept zum jetzigen Zeitpunkt verraten. Er betont aber und sagt: «Es wird sicher Wellen über das Freiamt hinaus schlagen. Es gibt nichts Vergleichbares.»

Neu wieder an sieben Tagen in der Woche offen

Mehr sagen kann Holenweger zum kulinarischen «Marco Polo»-Angebot in Wohlen. Die Küche werde in Zukunft vornehmlich asiatisch-mediterran geprägt sein.

Hier im angrenzenden kleinen Säli wird in Zukunft eine U-förmige Bar sein. Marc Ribolla

Positives gibt es für die Stammgäste bezüglich Öffnungszeiten zu verkünden. Gemäss Holenweger wird das Restaurant nach dem Umbau wieder wie in Vorpandemiezeiten sieben Tage von morgens bis abends geöffnet sein. Seit einiger Zeit war das «Marco Polo» jeweils Sonntag/Montag geschlossen.

In den Umbau wird rund eine halbe Million Franken investiert. Geplant ist die grosse Neueröffnung voraussichtlich Anfang März 2023.

Das «Volare» in Waltenschwil gibt «Marco Polo» auf

Weniger Erfreuliches muss Holenweger hingegen vom «Volare» in Waltenschwil berichten, das die Marco Polo Group erst im Frühling 2022 übernommen hatte. Das italienisch-mediterrane Restaurant wird in der heutigen Form am 31. März 2023 schliessen.

«Es macht mit der Konzeptänderung in Wohlen keinen Sinn, innert nur knapp dreier Autominuten Entfernung, zwei italienisch geprägte Restaurants zu betreiben», erklärt Holenweger. In Waltenschwil werde es weitergehen, allerdings nicht mehr unter der Ägide von «Marco Polo».

Auf die vier Mitarbeitenden im «Volare» hat die Schliessung keinen Einfluss. Sie würden laut Holenweger an den verbleibenden «Marco Polo»-Standorten weiter beschäftigt werden können.