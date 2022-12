Wohlen Theater auf der Chappelehof-Baustelle: Weshalb die Villmerger nun in Wohlen auftreten Die Villmerger Theatergesellschaft spielt im Exil. Am Freitag, 5. Mai, steigt die Premiere von «Under em Milchwald» im Wohler Chappelehof. Das Hörspiel wurde vom Autor Paul Steinmann auf Freiämter Verhältnisse adaptiert. Und weil es ihm so gefällt, steht er für einmal auch selbst auf der Bühne.

Sie wechseln vom Villmerger Gasthof Rössli auf die Baustelle im Chappelehof in Wohlen: Hildegard Hilfiker, Pascal Meier und Niklaus Meyer (v.l.) von der Villmerger Theatergesellschaft. Nathalie Wolgensinger

Vor vier Jahren traten die Frauen und Männer der Theatergesellschaft Villmergen letztmals mit «Der Kammerdiener» nach dem Roman des Wohler Autoren Lorenz Stäger auf. Die Inszenierung gehörte zu einer der erfolgreichsten Eigenproduktionen mit 17 ausverkauften Vorstellungen und rund 3500 Besucherinnen und Besuchern des ältesten Theatervereins im Aargau. Hildegard Hilfiker vom Produktionsteam schwärmt:

«Der Aufführungsort war fantastisch, wir konnten damals den ganzen Gasthof Rössli bespielen.»

Das Restaurant wich mittlerweile einer Überbauung. Die Suche nach einem geeigneten Auftrittsort wurde zur Nervenprobe für die Villmerger. Niklaus Meyer erzählt: «Wir haben lange nach einem geeigneten Saal gesucht. Unsere Bühne ist zehn Meter breit, die können wir nicht einfach auf- und wieder abbauen.» In Wohlen wurden sie schliesslich fündig. Im Chappelehof erhält die Villmerger Theatergesellschaft Gastrecht. Auf der Baustelle.

Die Zuschauer werden auf der Bühne sitzen

Gespielt wird nämlich im Saal des Chappelehofes, der derzeit saniert wird und sich bis im Mai noch im Rohbau befindet. Das macht für die Villmerger Theaterleute den Reiz aus. Hildegard Hilfiker erzählt: «Das Publikum sitzt auf der ehemaligen Bühne und blickt auf die Kulisse, die auf der gegenüberliegenden Seite steht.» Und diese hat es in sich. Sie erstreckt sich über die ganze Saalbreite und wird abgestuft. Das ermöglicht es den Theaterleuten, den vielfarbigen Alltag der Dorfgemeinschaft abzubilden. Das Stück basiert auf dem Hörspiel «Under Milk Wood» das walisischen Poeten Dylan Thomas. Pascal Meier, Mitglied des Produktionsteams, sagt:

«Es werden im Stück viele kleine Geschichten aus einem fiktiven Freiämter Dorf in den 1920er-Jahren erzählt.»

Die Gäste der insgesamt 17 Vorstellungen gehen mit dem 30 Köpfe zählenden Ensemble auf eine Reise durch Tag und Nacht und blicken hinter die Augen der Träumenden. Auf der Bühne stehen Frauen und Männer zwischen 16 und 84 Jahren. Für die Regie zeichnet Dodó Deér verantwortlich.

Die Bühne wird über die gesamte Breite des Saales zu stehen kommen. Nathalie Wolgensinger

Erstmals auf der Bühne steht Paul Steinmann, Autor des auf Freiämter Verhältnisse adaptierten Stückes. Der in Villmergen aufgewachsene Theaterautor und Regisseur war vom Stück so sehr begeistert, dass er nun selber in einer Rolle auftreten wird.

Am Herd steht der ehemalige Chefkoch des Gstaader Hotels Palace

Bis zur Premiere am Freitag, 5. Mai, haben die Theaterleute ein gerütteltes Mass Arbeit vor sich. Geprobt wird abwechselnd in leerstehenden Hallen in Villmergen. Ab April geht es dann in den Wohler Chappelehof, dessen Rohbau bis dann hoffentlich so weit fortgeschritten ist, dass auch geprobt werden kann.

Wo heute noch Baumaterial steht, werden ab Mai die Villmerger Theaterleute auftreten. Nathalie Wolgensinger

Nach fünf Jahren Pause tritt das Ensemble wieder auf. Und das mit 17 Aufführungen. Nik Meyer ist zuversichtlich, dass die Vorstellungen allesamt ausverkauft sein werden. Er sagt: «Wir können, wie schon beim Kammerdiener auch, auf unseren Küchenchef Hugo Weibel zählen. Er wird die Gäste kulinarisch verwöhnen.»

Weibel wuchs in Villmergen auf und arbeitete unter anderem von 1991 bis 2017 als zweiter Chefkoch im Hotel Palace in Gstaad. Er wird gemeinsam mit seinem Team im Untergeschoss des Chappelehofes jeweils vor der Aufführung einen Dreigänger auf die Teller zaubern.

Wer nun gespannt ist, was die Villmerger Theaterleute in Wohlen inszenieren, der kann ab dem 24. Februar Tickets im Vorverkauf bestellen. Damit sichert man sich auch die kostenlose Anreise mit dem öffentlichen Verkehr weil die Parkplätze rund um den Chappelehof rar sind. Das ermöglicht es, dass man ohne schlechtes Gewissen ein Glas Wein zum Menu geniessen kann.