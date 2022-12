Wohlen Täglich über 50'000 Pakete aus dem Galaxus-Lager: Wie Lego, Staubsauger und Sex-Toys in den Karton kommen Seit Ende November herrscht in der Galaxus-Verteilzentrale in Wohlen Hochbetrieb. 1150 Mitarbeitende verpacken in der Weihnachtswoche täglich mehr als 50'000 Pakete. Die AZ warf einen Blick hinter die Kulissen des Online-Grosshändlers.

Ein Blick ins Logistikzentrum von Digitec-Galaxus in Wohlen, wo im Dezember besonders viel los ist. Mathias Förster

Konzentriert steht Eylem Karaca am Warenband im Logistikcenter von Galaxus und Digitec in Wohlen. An ihrem Arbeitsplatz rauschen im Sekundentakt graue Plastikboxen vorbei. Als eine der grauen Boxen stoppt, hebt sie ein kleines Päckli heraus und streicht mit dem Handrücken darüber. Bei näherem Hinsehen wird klar, was sie da macht: Auf ihrem Handschuh ist ein Scanner angebracht, mit dem sie die Strichcodes einlesen kann.

Video-Reportage aus dem Galaxus-Logistikcenter in Wohlen:

Nathalie Wolgensinger

Was sich in dem in Plastikfolie eingeschweissten Päckli befindet, kann man nur erahnen. Seine Umrisse deuten auf eine Tonerpatrone hin. Auf Karacas Bildschirm erscheinen Zahlen und ein Strichcode, sie bestätigt den Vorgang mit einem Klick und legt das Päckli zurück in die graue Box. So schnell wie diese auftauchte, so schnell verschwindet sie nun im Gewirr der Förderbänder, welche die grossen Lagerhallen des Logistikcenters durchziehen.

Eylem Karaca arbeitet seit sieben Jahren bei Galaxus und weiss, wie stressig es in den Tagen vor Weihnachten werden kann. Sie erzählt: «Wir haben dieses Jahr unsere Abläufe optimiert und dadurch ist die Arbeit deutlich weniger anstrengend als in den Jahren zuvor.»

Mit guter Laune bei der Arbeit: Eylem Karaca, eine der 1150 Mitarbeitenden im Logistikcenter von Galaxus und Digitec. Mathias Förster

Dennoch: Seit der Black-Friday-Week von Ende November geht es heiss zu und her in den Hallen des Onlinewarenhändlers. Herr und Frau Schweizer bestellen fleissig und bescheren dem 750 Festangestellten und 400 temporär Mitarbeitenden viel Arbeit. Täglich verlassen 50'000 Pakete das Center.

Für die Mitarbeitenden, die aus 50 verschiedenen Ländern stammen, geht es früh los. Um 5 Uhr beginnt ihr Dienst der um 14 Uhr endet. Anschliessend übernimmt die Spätschicht bis 23 Uhr. Gemeinsam verwalten, verpacken und verschicken sie die 2,3 Millionen eingelagerten Artikel in die ganze Schweiz.

Wo Reinigungsmittel neben Staubsaugersäcken gelagert sind

In der Halle, in der die Ware angeliefert wird, geht es hektisch zu und her. Auf der linken Seite stehen die von LKW's angelieferten Kartons in langen Reihen. Ihr Aufdruck verrät, was sich darin befindet: Racletteöfen, Spielzeughäuser, Puppen, Lego, Staubsauger, Drucker, Fitnessuhren und Pfannen.

Auf der rechten Seite befinden sich die Arbeitsplätze der Mitarbeitenden. Sie packen aus, scannen Strichcodes und deponieren die verpackte Ware in einer grauen Box. Von hier aus führt der Weg dann einen Stock höher ins Warenlager.

In dem mit Holz ausgekleideten Warenlager stehen bunt zusammengewürfelt Reinigungsmittel neben Staubsaugersäcken, Tonerpatronen und Hafermilch in langen Reihen. Die Überlegung dahinter ist simpel. Seraina Cadonau, Junior Communications Manager von Galaxus verrät:

«Die Mitarbeitenden finden auf diese Weise das Produkt auf den ersten Blick, das spart Zeit und zugleich wird die Fehlerquote verringert.»

Cadonau weiss auch, was Herr und Frau Schweizer unter den Weihnachtsbaum legen. Die Hitparade führen Lego-Bausätze, Game-Konsolen, Handys und Kopfhörer an. Ebenfalls gerne bestellt werden Staubsauger und Haarföhne. Sie ergänzt: «Beliebte Spielsachen sind nebst Lego auch Paw Patrol, Pokemon und Harry Potter.»

Flüssigseifen, Dosenbier und Sex Toys: Alles, was das Herz begehrt

Doch nicht nur Spielwaren rattern in den grauen Boxen von Warenlager zum Pick-Tower. Pfannen, Pampers, Drucker, Flüssigseife, Reinigungsmittel, Kleider, Büchsenbier, Kosmetikartikel und Sex Toys: Es gibt praktisch nichts, dass man beim Onlinehändler nicht bestellen kann.

In Kartons wird die Ware angeliefert, ausgepackt und eingelagert. Mathias Förster

Kaum jemand ist sich wohl bewusst, was der Klick auf den Bestell-Button, im Logistikcenter in Wohlen auslöst. Zuerst wird das Bestellte im Lager zusammengetragen und in die grauen Boxen eingefüllt. Einen Stock weiter unten werden zerbrechliche Gegenstände von Hand eingepackt, alles andere verpackt die Maschine.

Ein Besuch in der Verpackungsabteilung versetzt einem ins Staunen. Eine Mitarbeiterin legt zwei Päckli Zahnseide gemeinsam mit einem Fitnessarmband ins einen Karton, nebenan werden Pampers, Tomatensauce und ein paar Schneeschuhe verpackt und ein paar Bleistifte und ein Kondompack warten noch darauf, verpackt zu werden.

Fertig verpackt gelangen die Päckli zur Post und werden dann der Kundschaft ins Haus geliefert. Mathias Förster

Die Mitarbeitenden scheinen sich darüber nicht zu wundern. Die meisten von ihnen tragen Kopfhörer oder einen Knopf im Ohr. Mit Musik fällt die Arbeit nicht nur leichter, sie übertönt auch den monotonen Geräuschteppich, der von den Förderbändern erzeugt wird.

Eylem Karaca hilft an diesem Tag bei der Einarbeitung der Temporärmitarbeitenden mit. Nebenher befüllt sie einen Karton nach dem anderen. Wie hält sie es denn selbst mit Onlinebestellungen? «Natürlich bestelle ich auch online», sagt sie lachend.