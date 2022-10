Wohlen Swing mit Penne und Spaghetti: Die Herb Miller Jazz Band spielt im Wohler Acli Am Freitag, 4. November, um 20 Uhr lädt die Herb Miller Jazz Band zum Konzert in die Begegnungsstätte Acli in Wohlen. Serviert wird nebst Jazz-Klassikern feine Pasta aus der Acli-Küche.

Die Herb Miller Jazz Band tritt am 4. November in der Begegnungsstätte Rösslimatte auf. zvg

Mit ihrem Dixieland, Swing und Blues begeisterte die Herb Miller Jazz Band während vieler Jahre das Publikum im Wohler Chäber. Nun hat die siebenköpfige Band unter dem Lead von Herb Miller eine neue Location gefunden. Am 4. November lädt die Band zum Konzert in die Begegnungsstätte Rösslimatte an der Freiämterstrasse 1 in Wohlen ein.

Die altbewährten Musiker der Herb Miller Jazz Band werden das Publikum mit ihrem vielseitigen Repertoire von New Orleans Jazz über Dixieland bis zu Swing und Blues auch am neuen Ort unterhalten. Nebst Bandleader Herb Miller sorgen Markus Hächler, Ruedi von Arx, Roland Hirsiger, Heinz Gysin, Rolf Eichenberger und Daniel Hofmann für einen unterhaltsamen Jazzabend.

Vor Konzertbeginn, um 20 Uhr, werden Pasta und Spaghetti serviert. Wer sich einen Platz sichern will, der kann dies bereits im Vorfeld, auf der Website der Band, unter www.herbmiller.ch tun.