Wohlen SVP stellt sich gegen 5-Millionen-Kredit für Junkholzhalle – «Die Sanierung ist zum aktuellen Zeitpunkt unnötig» Am 25. September befinden die Wohler Stimmberechtigten über einen Kredit von 5,01 Millionen Franken für die Sanierung der Dreifachturnhalle Junkholz. Die SVP macht sich für ein Nein an der Urne stark, die anderen Wohler Parteien sind für die Sanierung - die AZ hat nachgefragt.

Exklusiv für Abonnenten

Die Dreifachturnhalle Junkholz hat schon rund 50 Jahre auf dem Buckel. Chris Iseli ( 20. April 2021)

Seit bald 50 Jahren steht die Dreifachturnhalle des Schulhauses Junkholz in Wohlen schon an ihrer Stelle. Tausende Kinder und Erwachsene haben sich darin seither sportlich ausgetobt. Mittlerweile sind vor allem die technischen Anlagen, die Fassade und weitere Teile des Gebäudes arg in die Jahre gekommen.

Die Gemeinde hat deshalb ein umfassendes Sanierungsprojekt ausgearbeitet. Im vergangenen März sagte der Wohler Einwohnerrat mit 28:11 Stimmen Ja zum entsprechenden Kredit von 5,01 Millionen Franken. Dagegen stellte sich damals vor allem die geschlossene SVP-Fraktion.

Urnenabstimmung ist wegen der Kredithöhe obligatorisch

Das letzte Wort hat nun aber das Wohler Stimmvolk am 25. September an der Urne. Weil der Kreditantrag über 5 Millionen liegt, ist eine Urnenabstimmung obligatorisch. Die SVP hat den Abstimmungskampf eröffnet und seit einigen Tagen an verschiedenen Orten im Dorf Tafeln aufgestellt. Sie macht sich für die Ablehnung der Vorlage stark.

Die Visualisierung der sanierten Dreifachturnhalle Junkholz, wie sie ab November 2023 aussehen soll. zvg

In einer Mitteilung erklärt SVP-Ortsparteipräsident, Einwohner- und Grossrat Roland Büchi, weshalb die Vorlage ein Nein verdient. Als Grundlage dient eine von der Gemeinde extern durchgeführte Gebäudediagnose vom Oktober 2020. Sie zeigte auf, dass sich die Junkholzhalle in einem «befriedigenden Zustand» befindet, aber doch einige Massnahmen beispielsweise im Energiebereich notwendig wären.

«Eine Dringlichkeit wurde in diesem Bericht verneint, und dafür jetzt über 5 Millionen Franken ausgeben, entspricht nicht unseren Vorstellungen», so Büchi. Die SVP unterstütze einen leistungsorientierten Turnunterricht, wofür die Voraussetzungen in jener Halle noch lange gegeben seien. Büchi sagt deshalb:

«Diese Sanierung wird von Gemeinderat und Verwaltung völlig überbewertet und ist zum aktuellen Zeitpunkt unnötig.»

Die SVP macht zudem auf die bereits laufenden Grossprojekte Hofmattenhalle (16 Millionen) und Haldenschulhaus (55 Millionen) aufmerksam, die noch nicht beendet sind. «Man könnte meinen, Wohlen schwimmt im Geld und hat genügend Ressourcen in der Verwaltung», mahnt Büchi. Zuerst sollten diese Projekte abgeschlossen werden. Ausserdem müsse man damit rechnen, dass angesichts der politisch-wirtschaftlichen Weltlage der Kreditrahmen nicht eingehalten werden könnte.

Eines der SVP-Plakate gegen die Sanierung der Turnhalle Junkholz über die am 25. September abgestimmt wird. Laura Koller

Gemeinderat hebt die Vorteile der Sanierung hervor

In der achtseitigen Abstimmungsbroschüre streicht der Gemeinderat seinerseits vier Gründe heraus, die für die jetzige Sanierung der Junkholzhalle sprechen:

Der Werterhalt der Anlage wird sichergestellt. Alle Auflagen bezüglich Sicherheit und Barrierefreiheit werden erfüllt. Die Bauökologie wird optimiert dank umweltschonender, natürlicher und langlebiger Materialien. Es wird ein gutes Raumklima geschaffen dank angenehmer Temperaturen zu jeder Jahreszeit.

Die Aussenansicht der Turnhalle Junkholz in Wohlen. Marc Ribolla (4. März 2021)

Falls die SVP das Volk mit ihren Argumenten mehrheitlich überzeugen kann, hat dies nach Ansicht des Gemeinderates Folgen. Er hält fest: «Die Aufwendungen von rund 360'000 Franken für die Projektierung wären zu einem grossen Teil verloren und der Aufwand für den Unterhalt der sanierungsbedürftigen Turnhalle würde gleichzeitig stark ansteigen.»

SP und Grüne unterstützen den Kredit: «Sanierung ist kein Luxusvorhaben»

Klare Befürworterin des 5-Millionen-Kredits ist hingegen die SP Wohlen, aus deren Sicht die Sanierung nötig ist. SP-Präsidentin und Einwohnerrätin Laura Pascolin erklärt: «Das ganze Gebäude wird schadstofffrei gemacht. Schädliche Gebäudeschadstoffe aus früheren Zeiten haben das Potenzial, sich gesundheitsschädigend auf die Nutzenden auszuwirken. Die Turnhalle wird mehrheitlich von Schülerinnen und Schülern genutzt und diese verdienen eine schadstofffreie und adäquate Rahmenbedingung, um Sport auszuüben.»

Pascolin weist auch auf die auf dem Dach vorgesehene Fotovoltaikanlage oder den geplanten Ersatz der Beleuchtung mit LED-Lampen hin, die nicht nur Energie, sondern auch Kosten sparen würden. «Diese Sanierung ist absolut kein ‹Luxusvorhaben›, sondern eine Notwendigkeit», betont die SP-Politikerin.

Ins selbe Horn stösst Grüne-Fraktionspräsidentin Franziska Matter. «Mit der Sanierung der Halle nimmt Wohlen die Verantwortung wahr gegenüber den Schülerinnen und Schülern, den Kindergärtnern und den vielen Vereinen, die diese Halle rege nützen», schreibt sie in einer Stellungnahme. «Auch wird die Halle wieder in Schuss gebracht und energietechnisch und ökologisch für die nächsten 45 Jahre zeitgemäss in Stand gestellt.»

Sie betont die ökologischen, aber auch finanziellen Aspekte: «Mit dem Erreichen des Minergie-Standards stehen Fördergelder von 50'000 Franken in Aussicht. Eine Photovoltaikanlage bringt die saubere Energie, die in der aktuellen Lage mehr denn je gebraucht wird.» Die Grünen Wohlen sind klar für die Sanierung.

Auch GLP und FDP befürworten die Renovation

Auch die GLP stellt sich klar hinter die Vorlage. Simon Sax (Präsident der Einwohnerratsfraktion) teilt auf Anfrage mit: «Nach rund 50 Betriebsjahren ist eine nachhaltige und werterhaltende Sanierung dringend nötig. Wir erachten einen Aufschub nicht als Sparmassnahme. Günstiger wird es bestimmt nicht.»

Das sieht auch die FDP Wohlen so, die das Sanierungsprojekt ebenfalls befürwortet. «Eine Ablehnung der Sanierung, wie von der SVP gefordert, ändert nichts am Sanierungsbedarf. Ein Hinausschieben wäre die Folge. Je länger aber mit der Sanierung zugewartet wird, desto höher die Kosten», erklärt FDP-Einwohnerrat Lionel Zingg.

Das Projekt verringere den Energiebedarf der Halle merklich, was gerade in Anbetracht der bis auf weiteres angespannten Energieversorgung sehr zu begrüssen sei. «Zusätzlich wurden bei der Ausarbeitung des Projekts die Endnutzer, sprich die Jugendlichen, miteinbezogen. So konnte dem Bedürfnis der Jugendsession nach Vordächern bei den Eingangstüren entsprochen werden», sagt Zingg weiter.

Weitere Wohler Parteien haben auf die AZ-Anfrage bisher (Stand Dienstagnachmittag) noch nicht reagiert.