Wohlen Stromausfall legte Wohlen am Morgen für eine Viertelstunde lahm – das war die Ursache Am Dienstagmorgen fiel in Wohlen die Stromversorgung kurzzeitig aus. Nun erklärt die IBW Wohlen, woran es lag.

Susann Basler

Zack und dunkel wurde es plötzlich am Dienstagvormittag in den Wohler Haushalten und Betrieben. Um 9.39 Uhr setzte die Stromversorgung im Dorf für 14 Minuten aus.

Von einer Sekunde auf die andere fiel alles elektrisch Betriebene aus. Selbst die Uhr an der katholischen Kirche blieb stehen. Die Zeit stand quasi virtuell still und in den Homeoffices kam der eine oder andere ins Schwitzen.

«Der Grund für den Stromausfall war ein technischer Defekt im Unterwerk Wohlen der AEW Energie AG», teilte die IBW Wohlen am frühen Nachmittag dann mit. Weil das Wohler Stromnetz über dieses Unterwerk mit Elektrizität versorgt wird, fiel in der Folge der Strom aus.

Um 9.54 Uhr konnten alle Kundinnen und Kunden der IBW wieder mit Strom versorgt werden. «Die Reparaturarbeiten seitens der AEW Energie AG sind im Gange. Die IBW bedauert den Stromausfall und bittet die betroffenen Kundinnen und Kunden um Verständnis», heisst in der Mitteilung weiter. (az)