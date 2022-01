Statt Brocki gibt es 24 Wohnungen: Am Wohler Bahndamm entstehen derzeit zwei Mehrfamilienhäuser

Direkt am Bahndamm in Wohlen stand das dunkle, alte Holzgebäude, wo unter anderem eine Brocki ihre Waren anbot. Das Gebäude ist längst weg. Jetzt entstehen 24 Wohnungen in zwei zusammengebauten Mehrfamilienhäusern.