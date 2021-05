Anfrage an den Wohler Gemeinderat betreffend Verkehr

Die Verkehrsproblematik im Zentrum von Wohlen hat sich in den vergangenen Jahren in den Spitzenzeiten zugespitzt. Nun gelangt FDP-Einwohnerrätin Denise Strasser mit einer Anfrage an den Gemeinderat. Es geht dabei um den bevorstehenden Kreiselbau an der Kreuzung Aargauer-/Zentralstrasse ab September, der knapp acht Wochen dauern soll und auf der Umleitung der aktuellen Baustelle der Nutzenbachstrasse liegt.

Strasser hegt Bedenken bezüglich einer weiteren Stausituation im Wohler Zentrum. Sie fragt deshalb: «Wäre es nicht sinnvoller, mit dem Kreiselbau zu warten, bis die Baustelle Nutzenbachstrasse komplett fertig ist? Auch wenn die Nutzenbachstrasse einseitig wieder befahrbar sein sollte, wird sich die Verkehrssituation im Zentrum nur gering verbessern.»

Ausserdem möchte die Einwohnerrätin vom Gemeinderat in anderem Zusammenhang wissen, ob es bei der Gemeinde Wohlen auch ein E-Mobilitätskonzept gibt. Strasser fragt: «Werden bei der Neubeschaffung von Fahrzeugen priorisiert alternative Antriebe geprüft?»

Sie verweist dabei auf den Verwaltungsrat der regionalen Verkehrsbetriebe Baden-Wettingen, der in seiner Flottenpolitik beschlossen hat, in Zukunft alle Stadtbuslinien im Verbund elektrisch zu betreiben.