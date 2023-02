Wohlen Spezielles Vorgehen: Publikum des Sternensaals entscheidet mit präziser Geldspende über neue Startzeiten Das Wohler Sternensaal-Team greift zu unkonventionellen Mitteln, um seinem Publikum den Puls zu fühlen. Die Diskussion, ob die Anfangszeiten verändert werden sollen, gibt das Team weiter an die Gäste. Diese können mittels Spende Einfluss nehmen.

Wann soll das Sternensaal-Programm künftig beginnen? Das Team befragt sein Publikum. Marc Ribolla (29.11.2022)

Die Frage entzweit das Sternensaal-Team immer wieder aufs Neue: Soll man am Spielbeginn um 20.30 Uhr festhalten oder diesen nach vorne verschieben? Gemeinsam mit dem aktuellen Frühlingsprogramm orientiert das Sternensaal-Team sein Publikum über die Diskussionen, die in dieser Sache geführt wurden. Und das tut die Crew in ihrer unverkennbaren Art, nämlich mit einem heiter-ironischen Unterton.

Im Namen des Sternensaal-Teams schreibt Vorstandsmitglied Hans Melliger, dass die «Halb-neun-Fraktion» auf die Beibehaltung der Anfangszeit plädiere. Diese Anfangszeit sei familienfreundlich, weil dann noch genügend Zeit bleibe, die Kinder zu Bett zu bringen und den Babysitter zu instruieren. Auch Singles und Paare ohne Kinder würden diese Anfangszeit schätzen, schreibt er weiter. Sie könnten sich dank dem späten Beginn bei einem Nachtessen perfekt auf den Abend im Sternensaal einstimmen.

Das Publikum hat es selbst in der Hand

Melliger schreibt weiter: «Demgegenüber entstand eine immer grösser werdende Fraktion, die schlicht fand: Alles wird zu spät!» Die Gegner der Halb-neun-Fraktion führten ins Feld, dass nach Vorstellungsschluss nur noch wenige öffentliche Verkehrsmittel fahren und die Beizen höchstens noch kalte Küche anbieten würden. Hans Melliger merkt ausserdem an, dass am späten Abend die meisten Babysitterinnen tief und fest schlafen und kaum mehr aufzuwecken seien.

Nun ist also guter Rat teuer. Doch das Sternensaal-Team hat sich etwas einfallen lassen. Das Publikum soll mitbestimmen. Und zwar auf unkonventionelle Art und Weise. Seinem aktuellen Programm legt der Sternensaal einen Einzahlungsschein bei. Dieses Jahr haben es die Spenderinnen und Spender in der Hand, wann künftig die Vorstellungen beginnen.

Mit ihrer Spende können sie über den Beginn der Veranstaltungen bestimmen. Der Rappenbetrag ist zugleich ein Hinweis auf die gewünschte Anfangszeit. Wer also einen runden Betrag spendet, wünscht sich einen Beginn um 20 Uhr. Wer aber 15 oder 30 Rappen hinter den Betrag setzt, spricht sich für einen späteren Beginn aus. So bekomme das Sprichwort «Guter Rat ist teuer» einen ganz anderen Sinn, notiert Melliger augenzwinkernd.

Unterhaltung mit Joachim Rittmeyer und seinem «Knackwerk»

Ins neue Programm startet der Sternensaal am 4. März mit dem Liedermacher und Comiczeichner Manuel Stahlberger. Mit seinem Programm «Eigener Schatten» nimmt er Anlauf zum Sprung über den eigenen Schatten ins Rampenlicht.

Auftakt in die neue Saison macht der Liedermacher und Comiczeichner Manuel Stahlberger am 4. März. Michael Schoch

Es folgt am 11. März die Comedia Zap mit Cécile Steck und Didi Sommer und ihrem pikant-humorvollen Theaterstück «Zeitlupe». Die beiden sind in Wohlen keine Unbekannten, sie zeichneten auch schon für die Monti-Inszenierung verantwortlich. Es gehört zur Tradition, dass auch die Kleinen auf ihre Kosten kommen. Am 12. März gastiert «Chüssi», ein Tanzstück für alle ab zwei Jahren, im Sternensaal.

Das Programm hält unter anderem auch Jazz mit dem Quartett von Erich Fischer bereit (25. März), das Mehrpersonen-Solo «Knackwerk» mit Joachim Rittmeyer am 29. April und zum Saisonabschluss am 6. Mai 3Flats, die Jazz, Funk und Pop spielen.