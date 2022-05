Wohlen Selbst Motorrad-Weltmeister Jacques Cornu liebt sie – die Knutschkugeln rollten durch das Freiamt Einmal mehr war Wohlen das Mekka der Micro-Car-Liebhaber. 75 Fahrerinnen und Fahrer aus der ganzen Schweiz und dem angrenzenden Ausland nahmen am Treffen teil. Den weitesten Weg hatte dabei Norbert Mylius aus Wien.

Jean Vock (links) und Max Geissberger präsentieren stolz ihre Micro-Cars. Alessia Fontana

Knutschkugel heissen sie im Volksmund, die Kleinstautos, die das Strassenbild in der Nachkriegszeit prägten. «Diese kleinen Goldschätze wurden nach dem Krieg als Versehrtenfahrzeuge für Kriegsverletzte hergestellt», erklärt der Initiator des internationalen Treffens, Bernhard Taeschler. Er fügt an: «Die Micro-Cars vorbeiziehen zu sehen, ist wie eine Reise zurück in die Vergangenheit.»

Fahrerinnen und Fahrer aus vier Nationen trafen sich am Samstag auf der Wohler Kartbahn und das bereits zum zwölften Mal. Alle vier Jahre findet das aussergewöhnliche Stelldichein der Micro-Car-Fanatiker statt, die sich normalerweise auf dem Wohler Hofmattengelände treffen. Weil die Anlage aber derzeit erweitert und saniert wird, musste die Veranstaltung auf die Kartbahn ausweichen.

Die Micro-Cars flitzen um die Kurven der Wohler Kartbahn. Alessia Fontana

Dementsprechend verkleinert war das Teilnehmerfeld. Statt der sonst rund 150 Goggomobile, Tiger und Felber waren es bloss 75 Autos, die am Wochenende auf der Kartbahn ausgestellt wurden. Autokennzeichen aus der Schweiz, Österreich, Frankreich und Deutschland waren zu sehen. Auch wenn das Teilnehmerfeld verkleinert war, die Micro-Cars lockten viele Schaulustige an, die sich das Spektakel nicht entgehen lassen wollten.

Impressionen vom Micro-Car-Treffen in Wohlen. Alessia Fontana

Klitzeklein, aber mit einem Radio ausgestattet

Jean Vock reist seit 1976 mit seinem Felber ans Treffen der Micro-Cars. Er sagt:

«Mein Auto ist wohl weltweit das einzige Fahrzeug, das eine Anleitung zum Einsteigen besitzt.»

Selbstverständlich besitzt auch Organisator Taeschler eine Knutschkugel. Sein erstes Mini-Auto war ein Messerschmitt. Schmunzelnd erzählt er: «Die kleinen Wagen haben mich schon immer fasziniert und es ist bis heute eine ungebrochene Liebe zu den Fahrzeugen.»

Peter Fitze aus Appenzell war vier Stunden über Schweizer Landstrassen unterwegs ins Freiamt, da im Bestfall eine Maximalgeschwindigkeit von 80 km/h erreicht wird. Er sagt: «Den langen Weg nehme ich mit meinem BMW Isetta gerne auf mich. Mit dem eingebauten Radio ist sogar für Unterhaltung während der Fahrt gesorgt.»

Der älteste Teilnehmer reiste aus Wien an

Norbert Mylius aus Wien ist mit seinen 88 Jahren nicht nur der älteste Teilnehmer, sondern mit 800 Kilometer auch der mit dem längsten Anfahrtsweg. Mit seinem nilgrünen Felber präsentiert er einen von zwei weltweit noch existierenden Fahrzeugen dieser Marke. Im Gegensatz dazu ist der sechsjährige Robin der jüngste Lenker, der auf dem Schoss von Vater Gregor Keller den rosafarbenen Diavolino sicher um die Kurven lenkt.

Der sechsjährige Robin ist der jüngste Teilnehmer, er ist gemeinsam mit seinem Vater Gregor Keller im Diavolino angereist. Alessia Fontana

Dieses Jahr wird grossen Wert auf Klimaneutralität gelegt. Pro Teilnehmer wird eine Eibe im Cholmoos-Gebiet gepflanzt. Das ist aber noch nicht alles bezüglich der Klimaneutralität. Die Jubiläumsfahrt wurde erstmals von einem rein elektrischen Microlino 2.0 eröffnet. Die Fahrt führte von Wohlen nach Dottikon und via Sarmenstorf und Muri wieder zurück an den Ausgangspunkt.

Mit von der Partie war dieses Jahr sogar Jacques Cornu, Weltmeister in der Langstrecken-Motorrad-Rennserie. Für ihn war es eine Premiere, mit seinem Fuldamobil in Wohlen seine Runden zu drehen.