Wohlen Seit 50 Jahren voller Einsatz für Menschen mit Beeinträchtigungen: Der Verein Insieme Freiamt feiert Geburtstag 1973 wurde im Freiamt der Verein der Eltern und Freunde von Behinderten gegründet. Unterdessen ist er unter dem Namen Insieme Freiamt bekannt und zählt rund 125 Aktivmitglieder. Zum 50. Geburtstag werfen sie einen Blick zurück und präsentieren ihren neuen Flyer sowie einen Jubiläumsanlass.

Vor 50 Jahren entstand im Freiamt der Wunsch, die Eltern von Kindern mit einer Behinderung zusammenzubringen. Aus diesem Wunsch entstand der Verein der Eltern und Freunde von Behinderten. Seit dem Jahr 1996 ist ebendieser Verein als Insieme Freiamt bekannt.

Als Selbsthilfeorganisation für Eltern entstanden, zählt der Verein inzwischen rund 125 Aktiv- und 150 Gönnermitglieder. Zum diesjährigen 50. Geburtstag wirft Insieme Freiamt einen Blick zurück auf die Geschichte. Dabei zeigt sich, dass ich in den letzten Jahren vieles getan hat.

Rund 125 Aktivmitglieder zählt der Verein Insieme Freiamt, der sich für Menschen mit Behinderung einsetzt. Gemeinsam feiern sie nun ihr 50-jähriges Bestehen. Bild: Melanie Köchli

Nebst Veränderungen gibt es einiges, was bereits zu Beginn des Vereins ins Leben gerufen wurde und noch bis heute ein wichtiger Bestandteil ist. So zum Beispiel die beiden Sommerferienwochen, die es seit 1975 gibt.

Jährlich können so rund 30 Kinder mit einer Beeinträchtigung eine Auszeit in barrierefreien Hotels geniessen. Auch für ihre Eltern ist dies jeweils eine grosse Entlastung. Organisiert werden diese Ferien durch Sonja Widmer, die gemeinsam mit einem Team von Freiwilligen die Feriengäste während dieser Zeit betreut.

Das Zusammensein wird bei den Insieme-Mitgliedern besonders geschätzt

Im Jahr 1989 gründete Insieme Freiamt den Freizeitclub. Jeden Mittwochabend können sich hier Menschen mit Beeinträchtigung zum gemeinsamen Zeitvertrieb treffen. Das Programm an jenen Abenden wird jeweils ganz verschieden gestaltet: Es wird gemeinsam gekocht, gegessen, und es werden Spiele gespielt oder Feste wie das Oktoberfest gefeiert.

Auch gebastelt und gestaltet wird im Freizeitclub gerne. «Wir möchten dabei Dinge machen, die man nachher auch gebrauchen kann», sagt Vorstandsmitglied Silvia Meier. So zum Beispiel Kissen oder T-Shirts. Im Rahmen des Freizeitclubs gibt es auch gelegentliche Ausflüge, die bei den rund 30 Mitgliedern immer grossen Anklang finden.

Insieme-Vorstandsmitglied Silvia Meier freut sich, dass die Angebote des Freizeitclubs so gut ankommen. Bild: Melanie Köchli

Fragt man die Mitglieder, was sie an Insieme so toll finden, so wird schnell klar, wie wichtig ihnen diese gemeinsame Zeit ist. «Es ist megaschön, dass wir hier alle zusammenkommen», erklärt Jessica. Ein Blick in den Saal bestätigt das, überall wird miteinander geredet. Auch Neuzugänge werden sofort in die Runde aufgenommen und mit Fragen gelöchert.

Gefeiert wird das Jubiläum im Monti’s Variéte

Finanziert wird Insieme Freiamt über Mitgliederbeiträge und Spenden. Damit kann der Verein auch andere Institutionen in den Bezirken Bremgarten und Muri unterstützen, die sich ebenfalls für Menschen mit Beeinträchtigung einsetzen. Darunter die St. Josef-Stiftung oder die Stiftung Roth-Haus. In den vergangenen 50 Jahren konnten sie diesen rund eineinhalb Millionen Franken beisteuern und damit vielen Menschen mehr Lebensqualität beim Wohnen, bei der Arbeit oder in der Freizeit ermöglichen.

Sonja Widmer präsentiert den neuen Flyer, den Insieme Freiamt zum 50. Geburtstag gestaltet hat. Bild: Melanie Köchli

Um diese Leistungen des letzten halben Jahrhunderts zu feiern, hat Insieme Freiamt nun einen neuen Flyer gestaltet, der bis Ende September in den Haushalten der Aktiv- und Gönnermitglieder landen wird. Ausserdem wird am 19. November im Monti’s Variété, im Winterquartier des Circus Monti, ein Jubiläumsanlass stattfinden.

«Es hat noch Plätze», rührt Sonja Widmer die Werbetrommel. Für Aktiv- und Gönnermitglieder sei der Anlass vergünstigt. Wer gerne kommen möchte, kann sich unter ms.reichenbach@bluewin.ch Informationen holen. Anmeldeschluss ist der 30. September.