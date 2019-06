Nach dem Eidgenössischen Turnfests in Aarau marschierten die Wohler Sportlerinnen und Sportler am Sonntagnachmittag in der Niedermatten ein. Begleitet wurden sie von Live-Musik und stolzen Zuschauern, die ihre Athleten feierten. Unter ihnen auch Gemeindeammann Arsène Perroud: «Ich bin überwältigt von der Leistung unserer Turner», sagte er in einer kurzen Rede.

Ein besonderes Lob ging dabei an den Behinderten-Sportclub Wohlen-Lenzburg, der in Aarau Gold holte. Der TV Wohlen trat mit 65 Teilnehmern zum ersten Mal in der ersten Stärkeklasse an. Dort erturnten sie sich den 17. Rang.