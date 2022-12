Wohlen Schwebendes Amphibienfahrzeug und kultige Figuren unter den Gästen – OK der «Bond Night 2022» zieht positives Fazit Nach drei Jahren pandemiebedingtem Unterbruch stieg am Wochenende im Casino Wohlen wieder eine «Bond Night». Der Anlass rund um den britischen Geheimagenten zog wieder einige hundert Partygäste an. Die Organisatoren zeigen sich zufrieden.

Das Amphibienfahrzeug des Modells Lotus Esprit S1 aus dem Film «The spy who loved me» schwebte über dem DJ-Pult an der Decke im Wohler Casino. Bild: Emely Bürk

Glitzer, Glamour und ein Hauch von «Goldeneye» oder «Goldfinger». Am Samstagabend fühlte man sich im Casino Wohlen wie ein Teil eines Bond-Films. Ganz so, als ob jede Sekunde James Bond, auch bekannt als 007, auftauchen könnte und sich mit einem Bösewicht durch den Saal eine Verfolgungsjagd liefern könnte. Oder ganz einfach mit einem schicken Bondgirl am Arm die kultige Party besucht.

Nachdem die Bond-Fans letztes Jahr – nach langem Warten – endlich den langersehnten 5. Film mit Daniel Craig in der Rolle des britischen Geheimagenten in «No Time To Die» bekamen, sollte es nun auch wieder eine Wohler «Bond Night» geben. Der Anlass war 2019 nach einer zehnjährigen Pause von der Villmerger Spectrum Event AG wieder neu ins Leben gerufen worden, fiel seither aber jedes Jahr der Pandemie zum Opfer.

«Ich finde es schön, wie alle so geschniegelt sind»

Doch dieses Mal sollte es wieder klappen. Natürlich blieb die einzige Regel, die es an der «Bond Night» gibt, erhalten: der Dresscode. Und wie in früheren Jahren, als die Party noch durch den Wohler Bond Club auf die Beine gestellt wurde, enttäuschten auch heuer die Gäste nicht.

Von edlen Anzügen und tollen Abendkleidern bis hin zu filmgetreuen Kostümen war alles zu sehen. Ein Merkmal, das diese Party so besonders macht. «Ich finde es schön, wie alle so geschniegelt sind und sich herausgeputzt haben. Vor allem eben das Chice und das schöne Ambiente gefällt mir», meinte Domenico Romeo, einer der Partygänger.

Auch der Eingang ins Casino war wieder ganz Bond-like gestaltet. Bild: Emely Bürk

Nebst all den extravaganten Gästen war der Hingucker der «Bond Night»- Dekoration das Amphibienfahrzeug Lotus Esprit S1 aus dem Film «The Spy Who Loved Me», welches über dem DJ-Pult an der Decke schwebte. Musikalisch hallten neben moderner Musik und Evergreens aus den 70er- bis 90er-Jahren natürlich auch die berühmten Bond-Songs durchs Casino.

«Es ist wirklich sensationell. Man sieht auch, dass die Leute Spass haben und als ob die letzten drei Jahre nichts passiert wäre», erklärte Raphael Kull von der veranstaltenden Spectrum Event AG. «Es ist egal, wie sich die Leute das restliche Jahr durch anziehen, aber mindestens einmal im Jahr werfen sich die Gäste gerne in Schale, weil es einfach eine besondere Atmosphäre gibt», ergänzte sein Geschäftspartner David Meier vor Ort.

Rund 400 Gäste zwischen 20 und 60+ waren dabei

Zwei Tage nach der «Bond Night» können die beiden Veranstaltenden ein erstes positives Fazit des Anlasses ziehen. «Wir sind sehr zufrieden, auch wenn wir die genauen Zahlen noch nicht ganz kennen. Wir schätzen, dass um die 400 Personen anwesend waren, was plus/minus unseren Erwartungen entspricht», sagt David Meier.

Die Stimmung sei gut gewesen und die vielen sehr lustigen Verkleidungen und Kostüme der Gäste hätten zum guten Gelingen der «Bond Night» beigetragen. Das Altersspektrum der Besuchenden habe grosso modo zwischen 20 und 60+ Jahren gelegen. Der Schnitt sei wohl um die 35 Jahre gewesen.

Für die «Bond Night» warfen sich die Gäste in schicke Kleider und Anzüge. Bild: Emely Bürk

«Es kam aber auch jüngeres Publikum, das die früheren ‹Bond Nights› noch gar nicht selbst erlebt hatte. Das zeigt, dass doch ein gewisses Interesse am Anlass besteht», sagt Meier. So wie es momentan aussieht, dürfte es also auch nächsten Dezember wieder eine «Bond Night» im Wohler Casino geben.

Nach all den positiven Reaktionen, die sie vom Publikum erhalten hätten, würden sie fast nicht Nein sagen können, meint Meier. Auch wenn ein solcher Anlass immer auch einen gewissen finanziellen Aufwand mit sich bringt. Und der Auf- und Abbau im Casino benötige jeweils ebenfalls einige Tage an Manpower.