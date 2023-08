Wohlen Schulstandorte in Wohlen:«Wurde das Szenario geprüft, das BBZ neu auf grüner Fläche zu erstellen?» Die Standortstrategie Schulraumplanung des Wohler Gemeinderats beschäftigt SVP-Einwohnerrat Manfred Breitschmid. Nun reicht er eine Anfrage mit 11 Fragen rund um die Kindergärten, die Heilpädagogische Sonderschule und das Berufsbildungszentrum BBZ ein.

Der Wohler Gemeinderat veröffentlichte Ende Juni seine Standortstrategie Schulraumplanung. Bis ins Jahr 2038 rechnet man in Wohlen mit einem Anstieg der Schülerzahlen von heute 2400 auf 2900 und einem Wachstum von heute 123 auf 153 Klassen. Die Strategie sieht unter anderem vor, dass neue Zyklus-1-Standorte (Kindergarten bis 2. Klasse) gebaut werden. Schon ab Schuljahr 2025/26 soll ein erster Standort beim Bünzmatt bereit sein.

Das Strategie-Papier wird dem Einwohnerrat in einer der nächsten Sitzungen zur Kenntnisnahme vorgelegt. Schon vorher beschäftigt das Thema SVP-Einwohnerrat Manfred Breitschmid. Nach einer Dringlichen Motion im Juli, die einen Planungsstopp fordert, legt er nun mit einer Anfrage nach.

Beim Wohler Schulhaus Bünzmatt ist ein zusätzlicher Zyklus-1-Standort geplant. Bild: Marc Ribolla

«Bevor weitere Planungsschritte erfolgen und damit unnötig viel Zeit und Geld eingesetzt wird, ist ein öffentlicher Diskurs und Mitwirkung vonnöten», findet Breitschmid. Mit lediglich einer Kenntnisnahme im Einwohnerrat werde der Erfolg der Standortstrategie infrage gestellt und am Volk vorbei regiert, so der Politiker.

Wie soll die Zusammenarbeit mit dem GOV aussehen?

In seinem neusten Vorstoss formuliert Breitschmid elf Fragen zu den Kindergärten, der Heilpädagogischen Sonderschule (HPS) und dem Berufsbildungszentrum BBZ Freiamt Lenzburg.

Bei den Kindergärten geht es Breitschmid um das Verhältnis zwischen der Gemeinde und dem Gemeinnützigen Ortsverein (GOV), dem neun Kindergärten gehören. Diese werden in Zukunft nicht mehr gebraucht. Er will wissen, wie und wann die GOV-Verantwortlichen in den Strategieprozess einbezogen worden sind und wie sich der Gemeinderat eine weitere Zusammenarbeit mit dem GOV ohne Kindergärten vorstellt.

Die HPS bleibt gemäss Standortstrategie an ihrem heutigen Platz bestehen. Weitere Ausführungen sind dem Strategiebericht nicht zu entnehmen. Breitschmid fragt deshalb: «Wie wurde die Schülerprognose an der HPS erstellt (die HPS hat von mehr als 20 Gemeinden Schülerinnen und Schüler)?» und «Müssen wir in den nächsten Jahren mit einer baulichen Entwicklung der HPS rechnen?»

BBZ fällt in die Hoheit des Kantons

In weiteren sechs Fragen möchte Breitschmid Antworten vom Gemeinderat zum BBZ. Dieses kommt allerdings in der Strategieplanung Schulstandorte nicht vor, da dies kantonale Hoheit ist.

Das BBZ Freiamt Lenzburg ist in Wohlen. Bild: to

Dennoch möchte er zum Beispiel wissen, ob in den nächsten 15 Jahren ein Ausbau des BBZ notwendig sei und ob das BBZ über Landreserven für eine mögliche Weiterentwicklung verfüge. Und er fragt: «Wurde das Szenario, den heutigen Standort BBZ zugunsten der Volksschule aufzugeben und dafür in Wohlen auf grüner Fläche das BBZ neu zu erstellen, geprüft?»

Ausserdem nimmt es Breitschmid wunder, ob mit den Verantwortlichen des Kantons und des BBZ die Standortstrategie Schulraumplanung besprochen worden ist. Und ob der Gemeinderat Zweifel am Erhalt des BBZ habe, weil das Engagement für dessen langfristigen Erhalt im Legislaturprogramm 2022 bis 2025 formuliert sei.