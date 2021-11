Wohlen «Schule im Dorf statt Elterntaxi»: Angliker setzten Zeichen für den Verbleib der 3./4. Primarklassen Der Wohler Einwohnerrat behandelt kommenden Montag eine Motion zum Erhalt der 3. und 4. Primarschulklassen in Anglikon. Weil der Gemeinderat sie aber zur Ablehnung vorschlägt, haben betroffene Familien und Politiker eine Kundgebung veranstaltet.

An der Kundgebung vor dem Gemeindehaus Wohlen nahmen rund 100 Kinder und Erwachsene teil. Marc Ribolla

Die Slogans auf den orangen Plakaten vor dem Wohler Gemeindehaus waren am Samstag kurz und knackig. «Schule im Dorf statt Elterntaxi» oder «4x2 km zu Fuss ist für 8-Jährige zu weit» hiess es. Gehalten wurden die Banner von Kindern der Primarschule und den Kindergärten Anglikons, aber auch von Erwachsenen. Die Kundgebung stand unter dem Motto eines abgeänderten Ovo-Werbespruchs: «Bünzmatt – nicht besser, aber länger.»

«Wir haben gespürt, dass es irgendwie nochmals eine Aktion braucht», sagt die Anglikerin Marianne Lüthi. Sie organisierte zusammen mit Matthias Angst die Kundgebung. Rund 100 Personen kamen zusammen. Mit der Aktion wollten sie publikumswirksam zeigen, dass die Bevölkerung des Dorfteils Anglikon mit der ablehnenden Haltung des Gemeinderates zu einer Motion gar nicht zufrieden ist.

Am nächsten Montag debattiert der Einwohnerrat über diese Motion, die den Erhalt der Primarschule in Anglikon bis zur 4. Klasse fordert. Der Gemeinderat favorisiert hingegen, ab Schuljahr 2022/23 die Dritt- und Viertklässler ins Bünzmattschulhaus zu schicken – mit einem deutlich weiteren Schulweg. Matthias Angst betonte, «dass nicht das Bünzmatt an sich nicht gut ist, sondern der Weg dort hin.»

«Es geht alle Wohler Primarschüler an»

Einer der Motionäre ist Einwohnerrat Hans-Rudolf Meyer (Dorfteil Anglikon). An der Kundgebung stellte er die Frage, ob es im Bünzmattschulhaus wirklich noch Platz für zusätzliche 36 Angliker Kinder habe im nächsten Sommer. «Das führt unweigerlich dazu, dass Kinder vom Bünzmatt ins Junkholz oder Haldenschulhaus verlegt werden. Es geht also alle Wohler Primarschüler an», mahnte Meyer.

Sie würden kein viertes Schulzentrum in Anglikon fordern, sondern nur den Erhalt des jetzigen Zustands. Er erwähnte auch einen Lösungsansatz: «Mit einem neuen Doppelkindergarten und ein bis zwei Schulzimmer im gleichen Gebäude wäre das Problem für lange, lange Zeit gelöst.» Der fehlende Schulraum könne auf dem gemeindeeigenen Land hinter dem Schulhaus realisiert werden.

Situationsplan der Wohler Schulhäuser

Überdies wies Meyer darauf hin, dass es früher auch möglich war, Kinder vom nahe gelegenen Wohler Quartier Litzibuech nach Anglikon einzuteilen. Und so die dortigen Schülerzahlen in den Primarklassen aufzustocken. Dass die Primarschulproblematik nicht nur ein rein Angliker Problem ist, zeigte die Präsenz und das Interesse von politischen Vertretern von praktisch allen Wohler Parteien an der Kundgebung.

Meyers Mitmotionär Mika Heinsalo bat die Parteien denn auch um die Unterstützung der Motion und der Solidarität mit dem Dorfteil Anglikon und sagte:

«Wir bitten die Mitglieder des Einwohnerrats dem Gemeinderat ein klares Zeichen zu setzen»

Ausserdem habe eine Petition mit 1000 Unterschriften vor zwei Jahren eine klare Sprache gesprochen. «Wenn es die 8-jährigen Kinder des Gemeinderats wären, die einen 1,5 Kilometer langen Schulweg hätten, wie hätte der Gemeinderat dann entschieden?», stellte Heinsalo die rhetorische Frage. Er zeigt sich indes zuversichtlich, dass der Einwohnerrat die Motion annehmen wird.