Wohlen Schulden und Steuerfuss sollen nach oben begrenzt sein: SVP verlangt Massnahmen vom Gemeinderat Die Gemeinde Wohlen wird in den nächsten Jahren stark investieren. Nun verlangt die SVP-Fraktion in einer Motion im Einwohnerrat, dass der Gemeinderat entsprechend eine Schuldenobergrenze und eine Steuerfussobergrenze definieren soll.

Das liebe Geld ist in der Freiämter Zentrumsgemeinde Wohlen in der Politik ein heiss diskutiertes Thema. Die Steuerkraft ist im kantonsweiten Vergleich tief und dennoch müssen wichtige Investitionen in Millionenhöhe in den kommenden Jahren finanziert werden. Als Beispiel sei hier der aktuelle Bau des Haldenschulhauses mit über 50 Millionen Franken erwähnt.

In Wohlen ist das Geld immer ein leidiges Thema. Bild: Keystone

Nun widmet sich die SVP-Fraktion des Einwohnerrats dem Thema mittels einer Motion. Eingereicht hat sie diese Woche namens der Partei Einwohnerrätin Claudia Hauri. Sie schreibt im Antrag: «Der Gemeinderat wird beauftragt, eine Schuldenobergrenze sowie eine Steuerfussobergrenze für die Gemeinde Wohlen zu definieren und die notwendigen Massnahmen zum Schuldenabbau daraus abzuleiten.»

Schulden steigen bis auf 120 Millionen Franken

Denn für die SVP ist klar, dass die Schulden wie auch die Kosten für Wohlen steigen und die Rechnung früher oder später beglichen werden muss. Im Finanzplan 2019 bis 2028 seien noch Investitionsprojekte im Umfang von 149 Millionen Franken ausgewiesen gewesen. Im aktuellsten Finanzplan bis 2032 beträgt die Investitionssumme schon 195 Millionen Franken.

SVP-Einwohnerrätin Claudia Hauri. Bild: zvg

Dadurch nimmt auch die Nettoschuld bis dann von rund 52 auf teilweise bis zu 120 Millionen Franken zu. Die SVP stellt sich darum in der Begründung der Motion die Frage:

«Will der Gemeinderat diese finanzielle Last tatsächlich der nächsten und übernächsten Generation überlassen? Was ist für den Gemeinderat noch tragbar oder viel wichtiger abbaubar?»

In diese Richtung seien keine Signale zu hören und das Geld werde mit vollen Händen ausgegeben, hält die SVP fest. Der Gemeinderat solle nun aufzeigen, wo er die Schuldenobergrenze sehe und welches seine Gegenmassnahmen seien.

Stimmvolk lehnte in den letzten Jahren jede Erhöhung ab

SVP-Motionärin Hauri, die auch Mitglied der Wohler Finanz- und Geschäftsprüfungskommission ist, erklärt weiter: «Die gleiche Strategie verfolgt der Gemeinderat beim Steuerfuss. Das Stimmvolk lehnte in den letzten Jahren jede Erhöhung ab und die Entscheidung, den Steuerfuss nicht zu erhöhen, musste letztendlich vom Regierungsrat gefällt werden. Und dennoch wird nun eine Strategie nach oben verfolgt.»

In der Tat beabsichtigt der Gemeinderat im Finanzplan eine schrittweise Steuerfusserhöhung um 2 Prozent im kommenden Jahr und ab 2026 um weitere 5 Prozent. Aktuell beträgt der Wohler Steuerfuss noch 113 Prozent und gehört damit bereits zu den höheren im Freiamt.

Die SVP fragt sich angesichts dieser Aussichten in der Motion auch, ob damit die Probleme gelöst sind und die Schulden finanziert werden können. «Auch wenn der Zinsfuss steigt? Wo liegt für den Gemeinderat die Steuerobergrenze? Auch in dieser Sache soll der Gemeinderat aufzeigen, wo er die Obergrenze sieht und welche Massnahmen zu tätigen sind», schreibt Hauri weiter.

Es ist bereits der zweite Vorstoss im Einwohnerrat zum Thema Schuldenabbau der Gemeinde innert Kürze. Erst vor zwei Wochen reichte die Mitte-Partei ein Postulat ein, in welchem sie fordert, dass zukünftige Steuerfusserhöhungen zwingend für den Schuldenabbau zu verwenden seien. Wann die beiden Vorlagen im Rat traktandiert werden, ist noch offen.