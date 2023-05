Wohlen Schon wieder neuer Betriebsleiter für Badi und Eishalle gesucht: Warum Fabian Zehnder den Schüwo Park verlässt Die Nachricht überraschte: Der Wohler Schüwo-Park-Betriebsleiter Fabian Zehnder reichte nach nur knapp anderthalb Jahren seine Kündigung ein. Gegenüber der AZ führt er aus, was der Grund dafür ist.

Fabian Zehnder wird Ende August den Wohler Schüwo Park verlassen. Den Betriebsleiter zieht es weiter. Bild: Nathalie Wolgensinger (13. 9. 2022)

Ruhig und meist mit einem Lächeln auf den Lippen. So kannte und schätzte man Betriebsleiter Fabian Zehnder im Wohler Schüwo Park. Der Neuenhofer trat seine Stelle vor anderthalb Jahren an. Er kam damals für Christian Meier, der knapp vier Jahre die Geschicke des vielseitigen Sportparks mit der Badi und der Eishalle leitete.

Meier wurde als erster Geschäftsführer der neuen Anlage eingestellt und machte damals für seinen Abgang zwei Gründe geltend. Er nannte die mangelnden Entwicklungsmöglichkeiten der Betreibergesellschaft Sportpark Bünzmatt AG und die Tatsache, dass die Betriebsabläufe so weit geregelt seien, dass ein Geschäftsführer nicht mehr nötig sei.

Statt eines Geschäftsführers machte man sich auf die Suche nach einem Betriebsleiter, der als «Eis- und Badmeister Mitarbeiter führt und zusätzlich administrative Tätigkeiten ausführen kann».

Zehnders erste Saison war sehr erfolgreich

In der Person des 47-jährigen Fabian Zehnder fanden die Verantwortlichen den geeigneten Nachfolger. Er trat seine Stelle am 1. Februar 2022 an. Seine erste Eishallensaison war erfolgreich und galt als bestbesuchte seit der Eröffnung im Herbst 2018. In die Hände spielte ihm damals, dass die Eishalle als offene Halle klassifiziert wurde, somit nicht den Corona-Einschränkungen unterlag und der öffentliche Eislauf wie gewohnt durchgeführt werden konnte.

Fabian Zehnders Kündigung wird vom Verwaltungsrat bedauert. Bild: Nathalie Wolgensinger

Auch die Sommersaison 2022 war ein voller Erfolg. Die Hitze lockte 37'000 Gäste in die Badi. Der Schüwo Park erlebte in diesem Sommer zusätzlich noch die Feuertaufe als Austragungsort eines Grossanlasses. Während dreier Tage fand das Wohler Jugendfest auf dem Areal statt und begeisterte die Gäste.

Die Wintersaison nahm Zehnder damals voller Tatendrang in Angriff. Um Energie einzusparen, setzte man auf ein neues Verfahren, das es ermöglicht, die Kühltemperatur des Eises um drei Grad heraufzusetzen. Das ermöglichte Einsparungen.

Grosses Bedauern beim Verwaltungsrat

Seine Kündigung per Ende August stösst beim Verwaltungsrat auf Bedauern. Zehnder begründet seinen Abgang wie folgt: «Ich möchte wieder vermehrt handwerklich arbeiten und weniger im Büro sitzen.» Seine neue Arbeitsstelle sei wieder im Bereich technische Instandhaltung, einem Arbeitsbereich, bei dem er selber Hand anlegen könne und weniger im Büro arbeiten müsse, fügt er an.

Wohlen und den Schüwo Park verlässt er nicht ohne Bedauern. Und auch der Verwaltungsrat lässt den Betriebsleiter nur ungern ziehen. Er habe sehr gut und kollegial gearbeitet, lobt dieser in einer Mitteilung das Engagement des 47-Jährigen. Die Stelle wird nun zur Neubesetzung ausgeschrieben.