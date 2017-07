Bevölkerung steht hinter Anlass

«Wir haben viele positive Stimmen aus der Bevölkerung erhalten und sind durchs Band weg auf Goodwill gestossen», war von Claudia Nick zu erfahren. «Es ist schön, dass sich Wohlen einer breiten Öffentlichkeit präsentieren kann – immerhin gibt es bei uns die eine oder andere versteckte Perle zu entdecken.»

Am Mittwoch fanden die ersten Proben statt mit Einstellung der Beleuchtung, damit der Ort des Geschehens auch wirklich im besten Licht erstrahlen kann. Moderator Roman Kilchsperger wird erst heute bei den Proben dabei sein. Das Rahmenprogramm beginnt bereits um 13.15 Uhr mit der Öffnung der Festwirtschaft. Anschliessend wird bis um 15.40 Uhr geprobt. Ab 16 bis 17.45 Uhr findet die Generalprobe mit allen Mitwirkenden statt. Der Countdown läuft weiter: um 19.30 Uhr ist die Songprobe «Guete Obig» vorgesehen. Warm- up heisst es ab 19.35 Uhr, die Spannung wird steigen. Bevor der «Donnschtig-Jass» um 20.05 Uhr beginnt und bis 21.40 Uhr dauern wird, kommt die Wettersendung «Meteo» in einer Direktausstrahlung vom Dach des Chappelehofs.