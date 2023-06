Wohlen Schlaflose Nächte inklusive: Präsident Urs Müller blickt auf 35 Jahre Handwerker- und Gewerbeverein Wohlen zurück Urs Müller gehörte dem Vorstand des Handwerker- und Gewerbevereins Wohlen während 35 Jahren an. Die letzten sieben Jahre amtete er als Präsident. Nun gibt er die Verantwortung an Fabrice Müller weiter.

Von Müller zu Müller: Rücktritt von Urs Müller (links) als Präsident des Handwerker- und Gewerbevereins Wohlen. Neffe und Göttibueb Fabrice Müller ist sein Nachfolger. Bild: Walter Christen

Am Donnerstag ging beim Handwerker- und Gewerbeverein Wohlen (Hagewo) eine Ära zu Ende. Präsident Urs Müller übergab mit der Zustimmung der Vereinsmitglieder das Zepter an seinen Nachfolger, seinen Neffen und Göttibuben Fabrice Müller. Das Amt bleibt also in der Familie.

So stand denn die Generalversammlung der Hagewo, der 185 Mitglieder zählt, im Hans & Heidi, dem Restaurant der Integra, ganz im Zeichen des Abschieds von Müller, der den Verein während der letzten sieben Jahre als Präsident geleitet hat. Er blickte an der Versammlung auf seine 35 Jahre im Hagewo-Vorstand zurück.

«Der erste Kontakt fand im Jahr 1977 statt, als die Altleute-Ausfahrt nach Solothurn führte», so der abtretende Präsident. Von seinem Vater, der damals im Hagewo-Vorstand war, habe er einen Schreibauftrag erhalten. Dann folgte 1978 die legendäre Wohler 800-Jahr-Feier: «Mein Job war es, Plakate zu beschreiben und zu malen.» Damals sei er aber noch immer nicht im Hagewo gewesen, das habe noch ein wenig gedauert.

Nach der Fasnacht war es um ihn geschehen

Der Fasnachtsumzug im Jahr 1980, bei dem der Handwerker- und Gewerbeverein auch dabei war, gab dann den Ausschlag. Müller konnte beim Bau und der Gestaltung eines Sujets mitwirken. Ab diesem Moment sei für ihn klar gewesen, dass er sich in diesem Verein engagieren möchte.

Bei der «Hagewo 82» in der Schulanlage Bünzmatt konnte er seinem Vater erstmals über die Schulter schauen und durfte bei der Planung mitarbeiten. Was ihn stark beeindruckt habe, sei 1983 die Altleute-Ausfahrt nach Zug gewesen, blickte er zurück.

Er sei dazumal angefragt worden, ob er mit den Töfffahrern als Kolonnenführer mitmachen würde. Das sei für ihn eine Ehre gewesen. Es habe ihn beeindruckt, wie wenig es brauche, um älteren Personen eine grosse Freude zu bereiten.

Das Amt bleibt in der Familie

Dann kam 1986 die «Hagewo 100», die Jubiläumsausstellung: «Ich wurde ins Organisationskomitee berufen, was mich sehr gefreut hat.» Worüber er aber erschrocken sei: das Budget betrug 364’000 Franken, was den Organisatoren einige schlaflose Nächte bereitet habe.

Schliesslich sei er 1988 für den Einsitz in den Hagewo-Vorstand angefragt worden und habe zugesagt. Nun war es an der Zeit, Abschied zu nehmen. Sein Nachfolger Fabrice Müller wurde von den rund 40 anwesenden Vereinsmitgliedern einstimmig gewählt.

Bauleiter Joe Huwiler, OK-Präsident Michel Wagner und OK-Vizepräsident Urs Müller vor dem Schlössli im Jahr 2010. Andrea Weibel (6. 10. 2010)

Den scheidenden und den neuen Präsidenten verbindet viel: Urs Müller ist der Götti von Fabrice Müller und beide führen ein Architekturbüro in Wohlen. Ebenfalls neu in den Vorstand gewählt wurde der lokale Unternehmer Generoso Chechele.

Ihren Rücktritt erklärt hatte die Kassierin Marcella Marbach, die zu ihrem Abschied eine Jahresrechnung mit über 80’000 Franken in der Kasse präsentieren konnte. Die Rechnung und das Budget wurden einstimmig verabschiedet.

Gemeinschaft, die auf harter Arbeit aufgebaut ist

Fabrice Müller hob in seiner Antrittsrede hervor, dass der Handwerker- und Gewerbeverein das Fundament der lokalen Wirtschaft sei: «Wir sind das Rückgrat einer Gemeinschaft, die auf Qualität und Fachkenntnisse und harter Arbeit aufgebaut ist. Wir dürfen niemals die Bedeutung unseres traditionellen Handwerks vergessen.»

Er übernimmt den Verein in einem Jahr, in dem unter anderem im Herbst wieder eine Altleute-Ausfahrt stattfinden wird, in dem man sich Gedanken macht über eine nächste Hagewo-Ausstellung und vermehrt kleinere Netzwerkanlässe durchführen möchte.