Wohlen 60-Jähriger missachtet Rotlicht und baut Unfall In Wohlen hat ein Mann übersehen, dass die Ampel an einer Kreuzung auf Rot stand. Das hat zu einer Kollision geführt. Verletzt worden ist niemand.

An der Ampel muss angehalten werden, wenn das Licht auf Rot steht. Das ist allgemein bekannt. Wohl auch jenem 60-Jährigen, der das Rotlicht am Mittwochabend in Wohlen missachtet hat.

Am Daihatsu entstand grosser Schaden. Kapo AG

Er fuhr mit seinem Mercedes kurz nach 18.30 Uhr von Lenzburg her in Richtung Muri, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Ein 82-jähriger Daihatsu-Lenker fuhr zeitgleich von Villmergen herkommend nach Wohlen. Bei der Kreuzung an der Farnstrasse/Wohlerstrasse missachtete der Mercedeslenker schliesslich das Rotlicht, worauf es zur seitlich-frontalen Kollision mit dem anderen, korrekt fahrenden Auto kam. Verletzt worden ist niemand. An beiden Fahrzeugen entstand jedoch hoher Sachschaden.

Nach rund eineinhalb Stunden war die Strasse wieder ohne Verkehrsbehinderungen befahrbar. Die Polizei nahm dem unfallverursachenden Lenker den Führerausweis ab und zeigte ihn an. (cri)

